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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

حلمي بكر: شيرين كانت تتعاطى المواد المخدرة قبل الزواج من حسام حبيب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

فجر الملحن حلمي بكر مفاجأة لأول مرة على الهواء، وقال إن الفنانة شيرين عبد الوهاب كانت تتعاطى المواد المخدرة قبل الزواج من حسام حبيب.

 

وأضاف حلمى بكر خلال تصريحات تلفزيونية، أن المشكلة ليست متى بدأت شيرين تعاطى المواد المخدرة، ولكن المشكلة متى ستنتهى شيرين وتتعافى من المواد المخدرة.

 

ولفت إلى أن شيرين عندما تنفعل ترتعش يدها، والمواد المخدرة لها تأثير كبير على الصوت، وشيرين عندما تنفعل لا تستطيع أن تتمالك أعصابها.

وتتصدر قصة زواج وطلاق الفنانة شيرين عبد الوهاب من المطرب حسام حبيب، اهتمام الجميع ومؤشرات البحث، وقد توقع البعض عودة حسام لـ شيرين بعد بيان الصلح الذى خرجت به شيرين، وأعلنت تنازلها عن جميع القضايا المرفوعة ضد حسام حبيب، و لكن حسام لم يتنازل عن القضايا المرفوعة ضد شيرين.

 

وبعد القصة الأخيرة وقيام شقيق شيرين، بوضع شيرين فى مستشفى، من أجل العلاج من إدمان المواد المخدرة، تبين أن حسام حبيب كان في شقة شيرين بعد الساعة الواحدة ليلا، وهو ما جعل البعض يتوقع أنه عاد لـ زوجته السابقة فى شقة مأجرة فى التجمع، وأن الاثنين لم يخبرا أحدا بالتصالح الأخير والزواج “زواج عرفي حتى لا يعلم أحد”.

 

 

 

خرج الفنان حسام حبيب عن صمته ورد على جميع الأخبار والشائعات التى انتشرت، والاتهامات التى وجهت له من قبل محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب، حسب وصف حسام، وتقديمه محضرا ضد شقيق شيرين.

 

هل حسام حبيب متزوج عرفيا من شيرين؟

 

أكد حسام حبيب أنه بالفعل تصالح مع شيرين عبد الوهاب، وفق البيان الأخير الصادر من شيرين، ولكن الصلح بناءً على صداقة، وليس زواجا، موضحًا: "بحب شيرين وهى بتحبني، بس الظروف والهجوم الشديد والتدخلات سبب رئيسي فى عدم استكمال الحياة الزوجية"، وأنه كان فى منزل شيرين فى حدود الساعة الواحدة ليلا، أو الثانية عشرة ليلا، من أجل الاتفاق على شغل، وليس لأمر آخر"، معلقًا: "إحنا متطلقين ومش متزوجين من وراء أحد".

لماذا لم يتنازل حسام حبيب عن القضايا المرفوعة منه ضد شيرين؟

 

وكشف الفنان حسام حبيب، أنه بالفعل لم يتنازل عن القضايا التى قام برفعها على الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك لأن الموضوع تدخل فيه أفراد من الأسرة، معلقًا: "هقول كلام بس عارف إنه هيزعل أسرتي، بس أنا عمري ما اقدر آجي على شيرين، وكنت هتنازل عن جميع القضايا المرفوعة ضدها، ولكن بعد تسوية الأمر مع أسرتي، لدخولهم فى القصة، وتوجيه شتائم وألفاظ خارجة لهم".

 

هل حسام حبيب يتعاطى المواد المخدرة؟

ورد الفنان حسام حبيب على من يقول إنه سبب إدمان الفنانة شيرين عبد الوهاب المواد المخدرة، قائلا: "أنا عمري ما أعمل كده، وأنا مش بشرب المواد المخدرة، ومستعد لعمل التحاليل فى أى وقت، وذلك بناءً على رغبتى الشخصية، وليس بناءَ على رغبة أحد، كما طالب محمد عبد الوهاب شقيق شيرين".

حلمي بكر شيرين عبد الوهاب حسام حبيب المواد المخدرة

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