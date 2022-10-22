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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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توك شو

صاحبي خاني| حسام حبيب يفجر مفاجأة عن التسريب الأخير بشأن شيرين عبدالوهاب

شيرين عبد الوهاب
شيرين عبد الوهاب و حسام حبيب

علق المطرب حسام حبيب، على التسريب الأخير الذى انتشر له، وهو يهاجم الفنانة شيرين عبد الوهاب، وقال :" المكالمة دى كانت مع شخص " كان صديق" أثناء بداية الخلاف مع شيرين".

  

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وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن " دى مكالمة كانت خاصة، وبعد كده الشخص ده نشرها وهذه خيانة".

وتابع :" الكلام ده ما كنش للصحافة، وكان من زمان جدًا، بس الحمد لله بكتشف الناس اللى حولي ".

 

وتابع : شيرين فى حالة نفسية صعبة، وذلك بناء على معلومات من أحد الأطباء المسئولين عن علاج شيرين فى المستشفى التى تعالج فيها.

وتأثر حسام حبيب على الهواء وكاد أن يبكي، قائلا: "شيرين بتمر بـ ظروف صعبة، ويارب تمر منها على خير".

وأشار إلى أنه يحب شيرين، و"حب الرجل لـ المرأة" وليس حب الأصدقاء، وأنه يتمنى لها أن تعيش حياة سعيد.

ولفت إلى أنه سيكون سعيد عندما يجد شيرين متفوقة، وتقدم الأغاني المميزة.

حقيقة اختفاء حسام حبيب بعد احتجاز شيرين عبد الوهاب بمصحة نفسية


رد حسين حبيب «والد الفنان حسام حبيب» على التصريح المنسوب له عبر السوشيال ميديا، بأن ابنه قد اختفى مؤخرًا بعد أزمة احتجاز شيرين داخل مصحة نفسية للعلاج من الإدمان.

 

وقال والد حسام حبيب، في تصريح مقتضب لموقع صدى البلد الإخباري، إن هاتف ابنه مغلق فقط، لكنه لم يصرح بأنه مختفٍ، ولم يستنجد بأنه مختفٍ.

 

يأتي ذلك بعدما تداولت إحدى الصفحات على السوشيال ميديا، المهتمة بأخبار المشاهير، تصريحا غير دقيق لوالد حسام حبيب، مضمونه «والد حسام حبيب: ابني مختفي وتليفونه مغلق.. حد يطمني عليه».

 

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