أنا وشيرين بنتعذب| حسام حبيب يفاجئ الجميع بهذا التصريح

أكد المطرب حسام حبيب، أنه يتعذب، هو والفنانة شيرين عبد الوهاب، موضحًا :" بنحب بعض ومش عارفين نعيش، بسبب الضغط".

وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن " بحب شيرين وهى بتحبني، بس الكل بيتكلم علينا".

وتابع :" الخلاف بينى وبين شيرين كان أقل من الذى يحدث فى المنازل، ولكن تدخل الجميع فى حياتنا كان سبب فى الطلاق و الخلافات".

فجر المطرب حسام حبيب، مفاجأة بشأن عودته لـ الفنانة شيرين عبد الوهاب، وذلك بعد بيان الصلح الأخير، وتواجده فى شقتها، يوم ذهابها لـ المستشفي.

وقال حسام حبيب، أنا وشيرين أصدقاء بس، واطلقنا، والموضوع أصبح نهائي، وأكد :" بحب شيرين بس الحياة الزوجية لم تصبح مستقرة".

وجه المطرب حسام حبيب، رسالة لـ شقيق الفنانة شيرين عبد الوهاب على الهواء وقال :" حسبى الله و نعم الوكيل، فيك، وسأتقدم بتحرير محضر ضدك.. معملتش ليك حاجة".

وأضاف حسام حبيب، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو أديب، أن محمد عبد الوهاب، شقيق شيرين عبد الوهاب، وجه له شتائم، وأشياء ليست به".

وانهار حسام على الهواء قائلا:" مش هسيب حقي، واللى عمله فى شيرين يحتاج لـ سنوات من أجل العلاج، شيرين انضرب، واتسحبت من شعرها ورفعوا عليها مطوة".

ولفت إلى أن : شيرين تعرضت لـ شتائم كثيرة، و ضرب، وأشياء لا يقبلها أحد".