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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

اقتصاد الصين.. صناعة الاتصالات تواصل النمو بأول 9 أشهر من 2022

الصين
الصين

حافظت صناعة الاتصالات في الصين على توسع مطرد في الإيرادات في الأرباع الثلاثة الأولى من العام الجاري، حيث سجلت شركات ناشئة تعمل في مجالات مثل الحوسبة السحابية نموا سريعا، وفقا للبيانات الرسمية.

وبلغت الإيرادات التشغيلية المجمعة لقطاع صناعة الاتصالات حوالي 1.2 تريليون يوان (حوالي 167.37 مليار دولار أمريكي) في الفترة من يناير إلى سبتمبر الماضيين، بزيادة نسبتها 8.2 في المئة على أساس سنوي، وفقا لوزارة الصناعة وتكنولوجيا المعلومات.

وسجلت الشركات الناشئة العاملة في مجال صناعة الاتصالات مثل البيانات الضخمة والحوسبة السحابية ومراكز بيانات الإنترنت وإنترنت الأشياء، زيادة سريعة في الإيرادات خلال هذه الفترة.

وقفزت إيرادات الأعمال الناشئة لشركات الاتصالات الصينية الثلاث العملاقة: تشاينا تيليكوم - تشاينا موبايل - تشاينا يونيكوم، بنسبة 33.4 في المئة عن العام السابق، إلى 232.9 مليار يوان.

وعلى وجه التحديد، ارتفعت الإيرادات من الحوسبة السحابية والبيانات الضخمة بنسبتي 127.6 في المئة و62.6 في المئة، على التوالي، في الأشهر التسعة الأولى من العام الجاري، في حين سجلت الإيرادات من مراكز البيانات زيادة بنسبة 14.3 في المئة.

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تطوير شبكات اتصالات الجيل الخامس

واستمر تطوير تكنولوجيا شبكات اتصالات الجيل الخامس في الصين في التقدم، حيث بلغ عدد المحطات القاعدية المعنية 2.22 مليون محطة بحلول نهاية سبتمبر، بزيادة صافية قدرها 795 ألف محطة عن نهاية عام 2021.

صناعة الاتصالات الصين نمو تكنولوجيا شركات الاتصالات الاتصالات

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