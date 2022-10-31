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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز.. خلى بالك من رسايل اللينكات

هاكرز
هاكرز

في عصر تكنولوجيا المعلومات الحالي، تعتبر السلامة أمرا مهما للغاية، حيث يمكن لسيئو النية من قراصنة الإنترنت استخدام المعلومات الشخصية أو الحساسة الخاصة بنا في كسب المزيد من الأموال بشكل يومي.

وعلى ما يبدو أن المتسللون ليسوا مجرد مستخدمو إنترنت ذوي خبرة كبيرة في استخدام الكمبيوتر، ولكنهم أيضا علماء نفس يجيدون خداع الآخرين بشكل متقن، لذلك يجب أن تعرف ما هي المعلومات التي يمكن مشاركتها وما هي المعلومات التي يجب أن تظل سرية، إليك 5 نصائح مهمة اتباعها للمساعدة في الحفاظ على أمان بياناتك الشخصية لتجنب خداع المتسللين، وفقا لما ذكره موقع "brightside".

 

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احذر هذه الخدعة.. الهاكرز يمكنهم سرقة كلمات المرور من صوت الكيبورد

 

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز

1. إنشاء كلمة مرور قوية غير قابلة للاختراق:

يستخدم العديد من الأشخاص نفس كلمة المرور لحسابات ومواقع مختلفة، سواء الخاصة بالشركات أو الشخصية، ويعتقد بعض الأشخاص أنه من الآمن استبدال بعض الرموز مع الاحتفاظ بقاعدة كلمة المرور كما هي، لكن هذا الأمر ليس آمنا على الإطلاق، حيث يعتمد مجرمو الإنترنت في استخدام قواميس كلمات المرور التي تساعدهم على الاختراق.

فإذا كنت تخشى نسيان جميع كلمات المرور الخاصة بك نظرا لوجود الكثير منها، فيمكنك استخدام مدير كلمات المرور أو إنشاء خوارزمية خاصة بك أو حفظها، أو إنشاء كلمة مرور قوية لا تقل عن 12 حرفا، وتتضمن حرفا كبيرا واحدا ورقما واحدا ورمزا واحدا على الأقل، ولن يستطيع الهاكرز اختراقها.

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز

2. لا تغطي كاميرا الويب الخاصة بجهازك:

وفقا لخبراء الأمن السيبراني، لا فائدة من تغطية كاميرا الويب الخاصة بجهازك المحمول، على الرغم من أن الهاكر لديهم القدرة على مرقبة شخص ما عبر كاميرا الويب، في معظم الحالات، لا يستخدم مجرمو الإنترنت هذه الطريقة، ولكن يمكن أن تشكل التلفزيونات الذكية تهديدا أكبر من كاميرا الأجهزة المحمولة.

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز

3. التهديدات بالقرب منك:

غالبا ما يستخدم مجرمو الإنترنت الأسلوب القديم في سرقة كالبيانات الشخصية الخاصة بنا، فهم يلقون نظرة خاطفة على البيانات التي ندخلها في الأماكن العامة على غرار ماكينات السحب البنكية ATM، لتجنب مثل هذا التهديد، يمكنك استخدام شاشات خاصة للتأكد من أن الأشخاص الآخرين لا يرون كلمة السر التي قوم بإدخالها، وبالطبع، يجب أن تكون حريصًا بشكل خاص عند إدخال بيانات الوصول الخاصة بك لأي حساب عبر الأجهزة المحمولة.

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز

4. اتبع قاعدة التخزين القديمة:

لتجنب فقدان معلوماتك القيمة بسبب هجوم إلكتروني، استخدم القاعدة 3-2-1، حيث يمكن أن يكون الأسلوب المتبع قديما في حفظ وتخزين البيانات هو أمرا مفيدا لك، فأن  النسخ الاحتياطي للبيانات ذا قيمة كبيرة، في حال تمكن أحد المتطفلين من اختراق جهاز الكمبيوتر الخاص بك، فيمكنك على الأقل استعادة نسخة البيانات المخزنة في مكان أخرى، القاعدة هي:

- قم بعمل 3 نسخ على الأقل واحدة أصلية ونسختان.
- مع النسختين أستخدم نوعا مختلفا من التخزين القرص الصلب والخدمة السحابية.
- يتم تخزين نسخة واحدة على الأقل في مكان مختلف على سبيل المثال، في الخزانة بالنسبة للقرص الصلب.

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز

5. احذر الرسائل المزودة بـ لينكات:

تبدو الرسائل الواردة لجهازك سواء عبر البريد الالكتروني او الرسائل الفورية على تطبيقات المراسلة مثل واتساب طبيعية إلى حد ما، ولكن إذا نظرت عن كثب إلى الرابط المرفق يمكنك رؤية بعض الأخطاء الأملائية، فإذا لاحظت هذا الخطأ فسوف ينقلك هذا الرابط إلى موقع ويب خطير أو يرسل فيروسا خبيثا إلى هاتفك الذكي أو جهازك اللوحي أو جهاز الكمبيوتر، ولتجنب الوقع في هذا الفخ انظر إلى حقل البحث أو الرابط الذي حصلت عليه جيدا للعثور على خطأ ما، أو استخدم أدوات خاصة التي يستخدمها متصفحك لتجنب المواقع الضارة.

5 نصائح مهمة تحميك من هجمات الهاكرز
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