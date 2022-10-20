خطر جدا اليومين دول.. إزاي تحمي واتساب من الهاكرز؟

حماية تطبيق واتساب WhatsApp لا غنى عنها فى الهاتف سواء للكبار أو الصغار، وبسبب هذه الشهرة أصبح عرضة للقرصنة والتجسس والمراقبة. لذلك عندما تستخدم واتساب، فأنت معرض للاختراق في أي لحظة ما لم تقم بالخطوات التالية التى ستبقيك بعيدا عن خطر الهاكرز.

1- التحقق من تشفير المحادثات

على الرغم من أن تطبيق واتساب يقوم فعلياً بتشفير المحادثات، لكن وللتأكد من منع التجسس على الواتساب خاصة وإن كنت تنوي مشاركة معلومات حساسة مثل رقم بطاقة الائتمان مع الطرف الآخر الموثوق فيه، فيجب عليك التحقق جيداً من أن هذه المحادثة مشفرة بنسبة 100% وهذا ببساطة بعد التأكد من تطابق رمز الأمان بينك وبين الطرف الآخر، وبإمكانك القيام بذلك بعد تطبيق الخطوات الآتية:

• افتح تطبيق WhatsApp ثم اضغط على المحادثة التي تريد التحقق من تشفيرها.

• اضغط على اسم جهة الاتصال من الأعلى.

• فى نافذة معلومات جهة الاتصال، اضغط على التشفير Encryption.

وسوف ترى أمامك على الشاشة رمز الأمان الخاص بك والمكون من 40 رقما عشوائيا، وكل ما عليك هو إرسال هذه الأرقام إلى الطرف الآخر بأي طريقة للتأكد من تطابقها لديه ايضاً. فإذا كانت متطابقة يعني أن المحادثة مشفرة ويمكن تبادل المعلومات الحساسة بدون أي قلق.

2- تفعيل خاصية التحقق بخطوتين

حماية Two-Step Verification تعتبر واحدة من أقوى الخطوات التي تحمي حسابك على واتساب ومنع أي شخص آخر من مراقبتك، بحيث تكون الحماية عبارة عن كلمة سر يتم استخدامها عند التسجيل في تطبيق واتساب من جديد على هاتف آخر أو نفس الهاتف في حالة إعادة تثبيت تطبيق واتس آب. فإذا كنت تتساءل هل الواتس آب مراقب لديك، طبق هذه الخطوات:

• افتح تطبيق WhatsApp واضغط على زر القائمة.

• اضغط على الإعدادات Settings.

• انتقل إلى قسم الحساب Account.

• اضغط على التحقق بخطوتين Two-step verification.

• اضغط على زر تمكين Enable.

ستقوم بعد ذلك بإدخال رمز PIN مكون من 6 أرقام يجب أن تحفظها جيداً، وبعد تأكيد الرمز ستقوم بإضافة البريد الإلكتروني الخاص بك لاسترجاع هذا الرمز في حال نسيانه، وبذلك قد فعلت حماية Two-Step Verification.

3- حماية واتساب بكلمة سر أو نمط

للأسف تطبيق واتساب لا يوفر أي طريقة لحمايته عند عدم الاستخدام، ما يعني أن أي شخص آخر إن تمكن من فتح هاتفك سيستطيع وبكل سهولة فتح التطبيق والاطلاع على كل المحادثات بدون وجود شيء يمنعه.

ولكن لحسن الحظ، هناك تطبيقات كثيرة تتيح لنا هذه الطريقة منها تطبيق Norton App Lock فيمكنك استخدامه أو استخدام أي تطبيق آخر.

وطريقة استخدامهم متشابهة، حيث تحدد طريقة الحماية (باسورد أو نمط) ثم تحدد التطبيقات التى تريد فرض الحماية عليها ، وعند محاولة تشغيل التطبيق بعد عدم استخدامك له، سيطلب منك إدخال الباسوورد أولاً.