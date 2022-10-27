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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

خد بالك.. أفضل وأسهل الطرق لحماية حسابك على فيسبوك من الهاكرز

خد بالك..أفضل وأسهل
خد بالك..أفضل وأسهل الطرق لحماية حسابك على فيسبوك من الهاكرز

تعتبر حماية فيسبوك Facebook من الاختراق من أهم الأمور التي يجب على كل مستخدم القيام بها، خاصة ان اغلب المستخدمين يقومون بتسجيل الدخول الى مواقع وتطبيقات اخرى باستخدام خيار تسيجل الدخول عن طريق فيسبوك؛ وكلنا سمعنا في الفترة الأخيرة عن مشكلة تسريب البيانات التي حصلت في مواقع كبيرة منها فيسبوك نفسه.

 

لذلك اذا كنت تبحث عن طريقة فعالة وآمنة 100% في حماية فيسبوك من الاختراق نهائيا، وطريقة تتخلص بها من الهكر نهائيا

 

1- حماية كلمة السر 

 

يُمكن تأمين حساب فيسبوك الخاص بالمستخدم من خلال تأمين وحماية كلمة السر الخاصة بالحساب، وفيما يأتي بعض الأمور التي يمكن اتباعها لحماية كلمة السر:

 

-عدم استخدام كلمة سر فيسبوك على أي من المواقع الأخرى على شبكة الإنترنت. -عدم إخبار أي شخص بكلمة السر، فلا بد أن يكون المستخدم هو الوحيد الذي يعرفها. 

 

-اختيار كلمة سر يصعب على الآخرين التنبؤ بها، وذلك من خلال عدم استخدام أية كلمات سر شائعة.

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2-استخدام المُصادقة الثنائية

 

 يُمكن تأمين وحماية حساب فيسبوك الخاص بالمُستخدم من خلال تشغيل ما يُعرف بخاصية المُصادقة الثُنائية (two-factor authentication)، والتي تُعرف في تطبيق فيسبوك بحالات تسجيل الدخول (Login Approvals)، ويَعتمد مبدأ المصادقة الثنائية على استخدام طريقة أخرى لحماية الحساب؛ مثل رقم هاتف المُستخدم بالإضافة إلى كلمة المرور، فعند الدخول إلى الحساب وإدخال كلمة المرور يرسل فيسبوك رمزاً لرقم الهاتف حتى يتم التحقق من هوية المستخدم من خلاله، فتحمي هذه الخاصية الحساب في حال وصول شخص آخر إلى كلمة المرور الخاصة بالمُستخدم بهدف اختراق الحساب، وبالتالي لن يكون قادراً على الدخول إلا من خلال الرمز الذي سيتم إرساله إلى هاتف المستخدم، ولتفعيل خاصية المُصادقة الثنائية في الهواتف يمكن اتباع الخطوات الآتية:

 

1- فتح قائمة الإعدادات (Settings)، ثم النقر على خيار الأمان (Security). 

2- اختيار خيار الموافقة على تسجيل الدخول (Login Approvals). 

3- تحديد مربع الاختيار الظاهر بمحاذاة خيار طلب رمز تسجيل دخول للوصول إلى حسابي من متصفحات غير معروفة (Require a login code to access my account from unknown browsers).

 

3-تفعيل تنبيهات تسجيل الدخول

 

 يمكن تفعيل تنبيهات تسجيل الدخول (Login Alerts) لزيادة أمان حساب فيسبوك؛ حيث تعمل تنبيهات تسجيل الدخول على تنبيه المستخدم في حال تم الدخول إلى حسابه من أي جهاز أو متصفح جديد، ويمكن أن يكون التنبيه بأكثر من طريقة؛ كالرسائل النصية، أو رسائل البريد الإلكتروني، أو حتى إشعارات الفيس بوك، وجدير بالذكر أنه إذا تم تنبيه المستخدم بأنه تم الدخول إلى حسابه ولم يكن هو من قام بعملية الدخول، فإنه لا بد من الدخول بشكل سريع إلى الحساب وتغيير كلمة السر.

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