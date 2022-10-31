الطرق تنزف دمًا.. مصر تودع 3 مواطنين وتُعالج 45 مُصابا بحوادث المحافظات

شهدت العديد من الطرق بالمحافظات المُختلفة بجمهورية مصر العربية، عدة حوادث، وقع على إثرها 3 جثث و45 مُصاب، ويستعرض لكم موقع "صدى البلد" في سطوره التالية، بعض المعلومات عن الحوادث الكبرى التي شهدتها المحافظات التالية:" الوادي الجديد- بني سويف- الفيوم- سوهاج- الإسكندرية- الشرقية".

إصابة 11 مواطنًا في تصادم ميكروباص وجرار زراعي بالوادي الجديد

اصيب 11 مواطنًا بينهم طفل في بداية العقد الثاني من العُمر، بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ميكروباص وجرار زراعي، على طريق الخارجة باريس في محافظة الوادي الجديد، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى الخارجة التخصصي.

ورد إخطار أمني إلى اللواء محمود أبو الليل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن الوادي الجديد، من إدارة شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم ميكروباص في جرار زراعي شمال قرية "جدة" التابعة لمركز باريس بالطريق الواصل مع مركز الخارجة، ما أسفر عن إصابة كل من عبد الله جمال محمد، 24 عاما، يوسف كامل حسن، 22 عاما، محمد فوزي شيخون، 35عاما، علي ضاحي محمد، 59 عاما، محمود إبراهيم عيسي، 29 عاما، شعراوي خليفة عبد الحميد، 50 عاما، خيري ضاحي محمد، 59 عاما، طلعت عبد الله محمود 11 عاما، أدهم طارق عبده، 42 عاما، عادل مكي، 45عاما، عبد الرحيم محمد أحمد، 37 عاما.

مصرع خمسيني وإصابة 6 أشخاص في إنقلاب ميكروباص في بني سويف

لقى شخص في بداية العقد السادس من العُمر، مصرعه بينما أصيب 6 أشخاص أخرين بإصابات مختلفة، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة -أسيوط"، في نطاق مركز ناصر شمال محافظة بني سويف.

تلقى اللواء أسامة حلمي مدير أمن بني سويف، إخطارا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، بانقلاب سيارة ميكروباص على الطريق الزراعي "القاهرة -أسيوط"، أمام قرية الزيتون التابعة لمركز ناصر.

انتقلت سيارات الإسعاف التابعة لمرفق بني سويف إلى موقع البلاغ، وتبين أن الحادث أسفر عن مصرع محمد عبد الوهاب بكري جودة 50 عامًا، وإصابة عبد الرحمن محمد عبد الله، 18 عامًا اشتباه كسر في الذراع الأيسر، و جرح حوالي 5 سم في الرأس، و أشرف سمير عبد الحميد 36 عامًا، اشتباه كسر في القدم اليمنى وجروح وسحجات متفرقة بالجسم، و أسامة أيمن سمير 24 عامًا، اشتباه ما بعد الارتجاج و جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و منى جمال أبو زيد 5 أعوام، و جروح وسحجات متفرقة بالجسم، و إسراء انور محمد 22 عامًا، كدمات بالجسم متفرقة، و حمدي عبد العزيز، 42 عامًا، جروح وسحجات متفرقة بالجسم.

الرصيف يتسبب في إصابة 8 إشخاص بحادث ملاكي في الفيوم

أصيب 8 أشخاص بكسور وجروح وكدمات متفرقة بالجسم؛ إثر إصطدام سيارة ملاكي بالرصيف بطريق أسيوط القاهرة الغربي بمحافظة الفيوم.

وكان اللواء ثروت المحلاوي، مدير أمن الفيوم، تلقى إخطارًا من مأمور مركز شرطة الفيوم بالحادث، وتبين من التحقيقات أن سيارة ملاكي اصطدمت بالرصيف بطريق أسيوط القاهرة الغربي، ما أسفر عن إصابة 8 أشخاص إصابات متنوعة.

انتقلت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.

أزمة قلبية تُنهي حياة مقيم شعائر بسوهاج ويُصيب 4 أشخاص بسيارته في سوهاج

لقي مقيم شعائر في نهاية الأربعينات من العُمر، مصرعه؛ إثر إصابته بأزمة قلبية مفاجأة، أثناء قيادته سيارته الملاكي بمركز طهطا شمالي محافظة سوهاج؛ ما أدى إلى فقدان السيطرة على عجلة القيادة، واصطدامه بأسرة مُكونة من 4 أشخاص، بينهم طفلان.

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبد المنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة طهطا، يفيد بوقوع حادث تصادم، ووجود متوفى ومصابين.

وبالانتقال والفحص، تبين أنه أثناء قيادة بدوي عبد الرحيم، 48 عامًا، مقيم شعائر، ويُقيم بقرية بني هلال بالمراغة، سيارة ملاكي بيضاء اللون، أصيب بأزمة قلبية حادة؛ ما أدى إلى اختلال عجلة القيادة في يده، واصطدم بـ أسرة كاملة مكونة من 4 أشخاص، بينهم طفلان.

وتبين إصابة كل من: “هـ. ن. ع”، 30 عامًا، باشتباه كسر في العمود الفقري، و"ع. ا. م"، 52 عامًا، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"ح. م. أ"، 5 سنوات، مصابة بكدمات متفرقة بالجسم، و"ج. م. أ"، 6 سنوات، بكدمات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى طهطا العام تحت تصرف النيابة العامة، وتم نقل المصابين إلى مستشفى سوهاج الجامعي؛ لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

إصابة 7 أشخاص في اصطدام ميكروباص بـ "توكتوك" بالإسكندرية

أصيب 7 أشخاص، في تصادم ميكروباص بتوكتوك، بمنطقة العامرية غرب محافظة الاسكندرية، حيث كان يسير التوكتوك عكس الاتجاه أمام مدخل التجنيد بالعامرية، غربي الاسكندرية، وتم نقلهم إلي المستشفي لتلقي العلاج اللازم لحالتهم الصحية.

البداية عندما تلقي اللواء خالد البروي مساعد الوزير مديرية أمن الإسكندرية تلقت إخطار من الخدمات المعينة بطريق الإسكندرية الصحراوى، بوقوع حادث مرورى، فانتقل ضباط قسم شرطة العامرية ثان ورجال المرور لمكان الواقعة.

وتبين من الفحص وقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص أجرة اصطدم بها توكتوك يسير عكس الاتجاة بسر عالية ، مما أسفر عن إصابة 3 سيدات و4 أشخاص آخرين بينهم سائق التوكتوك والسيارة الأجرة، وتم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

مصرع عشريني وإصابة 9 أخرين في إنقلاب ربع نقل بالشرقية

لقي شخص مصرعه فيما أصيب 9 أخرين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد في حادث انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية بمفارق الشرطة نطاق مدينة الصالحية الجديدة بالشرقية.

فيما تلقت الأجهزة الأمنية، إخطارا يفيد ورود إشارة من مستشفى الصالحية بوصول شخص جثة هامدة وإصابة 9 أشخاص بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بأنحاء الجسد نتيجة انقلاب سيارة ربع نقل محملة بعدد من عمال اليومية.

وبالإنتقال والفحص تبين مصرع "السيد م ا" 23 سنة مقيم صان الحجر وإصابة كلا من "محمد ع ا" 30 سنة مصابا بكدمات وجروح بأماكن متفرقة بانحاء الجسد و"مصطفي ع ع" 22 سنة مصابا بجروح وكدمات وشرخ بالكاحل الأيمن و"عبده م غ" 40 سنة مصابا بجروح وكدمات وتجمع دموي و"سمير ه م" مصابا بجروح وكسر بعظمة الأنف و"ابراهيم ح خ" 27 سنة و"سمير ه ع" 20 سنة و"محمد ا م" 25 سنة و"هاني ا ا" 25 سنة و"هشام م ا "44 سنة و"حمدي ا م" مصابين بكدمات وكسور بأماكن متفرقة بانحاء الجسد وتم تقديم الرعاية الصحية اللازمه لهم.

رحم الله الفقداء وصبر أسرهم وذويهم، وعفا عن المصابين.