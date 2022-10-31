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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

مش أول مرة.. رئيس جامعة السادات يكشف حقيقة المحكمة الصورية لطلاب حقوق

محكمة حقوق جامعة
محكمة حقوق جامعة مدينة السادات الصورية

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعى صورا لطلاب داخل محكمة صورية في كلية حقوق جامعة مدينة السادات ، وذلك على مدار الساعات الماضية . 

وظهر الطلاب في الصور داخل محكمة صورية قامت بإقامتها كلية الحقوق جامعة مدينة السادات داخل أحد المدرجات بهدف تدريب الطلاب على الترافع في كافة القضايا كما قاموا بأداء أدوار التقاضي.

وشهدت الصور تداولا بشكل كبير على مواقع التواصل الاجتماعى ، وذلك للطلاب من داخل كلية الحقوق جامعة مدينة السادات والذين أقاموا هذا التدريب كاختبار لتأهيلهم على سوق عملهم ، مما جعل الصور تنتشر بشكل واسع. 
 

جامعة مدينة السادات تكشف حقيقة المحكمة الصورية

وفي ذلك السياق كشف الدكتور خالد محمود جعفر قائما بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات ، لـ صدى البلد حقيقة الصور التي أكد أنها من كلية الحقوق بالجامعة ، حيث يجرى للطلاب تدريبا بشكل دوري على كافة أشكال المحاكمات والمرافعات سواء للمحامين أو لوكلاء النيابة داخل الكلية.

 وأضاف "جعفر" أن التدريب هدفه أن يتعايش الطلاب مع الواقع بعد التخرج والعمل، مشيرا إلى أن جامعة مدينة السادات تفضل اتباع هذا النهج لتدريب الطلاب وتوفير نماذج محاكاة تضاهي الواقع، وكان آخر نموذج محاكاة لها خاص بمؤتمر المناخ المقبل.

 

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وكان الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي السابق ، قد أصدر قرارا بتكليف  الدكتور خالد محمود جعفر قائما بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات لحين تعيين رئيس جامعة جديد خلفا للدكتور أحمد بيومى.

والدكتور خالد جعفر أستاذ ورئيس قسم التغذية والتغذية الاكلينيكية بكلية الطب البيطري ب “ جامعة مدينة السادات ”  وقد شغل منصب وكيل كلية الطب البيطري لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2015 ثم وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب عام 2016.

كما تولى الدكتور خالد جعفر منصب عميد عام ٢٠١٨ ثم نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة عام 2021 وله العديد من الأبحاث المنشورة محليا ودوليا في مجال التغذية والتغذية الاكلينيكية ليتم في النهاية تعينه قائما بأعمال رئيس جامعة مدينة السادات.

محكمة حقوق جامعة مدينة السادات الصورية
محكمة حقوق جامعة مدينة السادات الصورية
محكمة حقوق جامعة مدينة السادات الصورية
محكمة حقوق جامعة مدينة السادات الصورية
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