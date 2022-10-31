المركز الإيطالي ينظم ورشة علمية بأسوان لحماية الآثار ومكافحة التزوير والتزييف

صرح الدكتور ديفيد سكالماني المستشار الثقافي لسفارة إيطاليا في مصر ومدير المعهد الثقافي أنه تم عقد أعمال الورشة الدولية في مجال الأصالة والعمل علي كشف التزوير والتزييف في مجال الآثار وذلك على مدار يومين بمقر مركز الآثار الإيطالي التابع للمعهد الثقافي الإيطالي بالتعاون مع الأكاديمية الإيطالية بروما و مؤسسة مصر المستقبل .

وقال ديفيد سكالمانى بأنه قد سجل الحضور في هذه الورشة الدولية في مجال الآثار أكثر من 100 مشارك و باحث و تناولت أكثر من 22 ورقة بحثية في مجالات متخصصة و مرتبطة بقضايا التزوير و التزييف و طرق كشف التزوير و التزييف في مجال التراث الثقافي المادي و لا المادي.

ورشة عمل علمية

ورشة علمية لجامعة أسوان

وفى نفس السياق قال الدكتور بدوي إسماعيل أستاذ الأركيوميتري وعميد كلية الآثار بالأقصر سابقا ورئيس اللجنة العلمية للورشة الدولية بانه بلغ عدد الأوراق البحثة المقدمة خلال أعمال هذه الورشة الدولية الأولى في هذا المجال في مصر، والتي يقدمها باحثون من دول عدة منهم مصر و إيطاليا و المانيا و تركيا و الجزائر وعدد من الأوراق التي ستقدم من خلال منصة زووم عبر الفيديو كونفرانس حيث يمكن متابعة أعمال الورشة الدولية من خلال هذه التقنية.

وقد أفتتح أعمال الورشة الدولية الدكتور ديفيد سكالماني المستشار الثقافي لسفارة إيطاليا في مصر ، والدكتور بدوي إسماعيل ، وأيضاً الدكتور جويدو لا روسو رئيس الأكاديمية الإيطالية بروما ، والدكتورمحمود الشنديدي إستشاري التراث العالمي ومقرر عام الورشة الدولية .

وذلك وسط مشاركة من الدكتور لؤي سعيد أستاذ الأثار بجامعة المنوفية و مدير قسم الآثار القبطية بمكتبة الإسكندرية ، والدكتور الحسين عبد البصير مدير مركز الدراسات القبطية بمكتبة الإسكندرية ، والدكتور حسين مرعي أستاذ الترميم بكلية الآثار جامعة القاهرة .

مكافحة التزييف و التزوير في مجال الآثار

ورشة علمية لجامعة أسوان

حيث ألقى الضيوف كلمات تركز على أهمية هذه الورشة الدولية لوضع القواعد و الأسس العلمية لمكافحة التزييف و التزوير في مجال الآثار، و العمل علي تكوين الكوادر العلمية في هذا المجال التي يجب أن تستفيد من خبراتها الجهات المعنية المسئولة عن حماية الآثار و مكافحة التزوير و التزييف و تعتبر هذه الورشة الدولية هي الورشة العلمية الأولى في هذا المجال و التي تساعد في التأهيل العلمي للعاملين و الباحثين في هذا المجال.

وأشار الدكتور جويدو لا روسو رئيس الأكاديمية الإيطالية بروما إلي أنه ناقش المحاضرون موضوعات تغطي ملف التزوير و التزييف من جوانبه المتعددة مثل موضوع التعرف على أساليب التزييف و التزوير في مجال الآثار المصرية و القبطية و العملات الأثرية و طرق الكشف المختلفة و سوف تستمر أعمال الورشة الدولية لمدة يومين و يتابعها عدد كبير من المشاركين من خلال تقنية الفيديو كونفرانس.

كما يشتمل البرنامج الزمني عدد ورشتين عمليتين في هذا المجال و سيمنح المشاركون شهادات حضور هذه الورشة الدولية الأولى كما ستقدم توصيات بأهم نتائج أعمال هذه الورشة في نهاية الدورة و الدور و النشاط الثقافي و العلمي الذي يقوم به المعهد الثقافي الإيطالي و مركز الآثار برئاسة الدكتور ديفيد سكالماني بالتعاون مع الجهات البحثية و العلمية المختلفة في مصر.