سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 1-11-2022

استقر سعر الذهب مصر مع بداية تعاملات اليوم الثلاثاء الموافق 1-11-2022ـ في محلالت الصاغة بالنسبة لسعر الجرام الواحد من أي عيار ذهبي.

ومع ختام تعاملات أمس الإثنين، هبط سعر الذهب بمتوسط 10 جنيهات علي مستوي الأعيرة المختلفة بالمقارنة بما كان عليه المعدن الأصفر يوم السبت الماضي في محلات الصاغة.

وسجل سعر عيار 21 نحو 1205 جنيهات للبيع و 1215 جنيها للشراء.



وصل سعر عيار 14 نحو 803 جنيهات للبيع و 810 جنيهات للشراء.



سجل سعر عيار 18 نحو 1033 جنيها للبيع و 1041 جنيها للشراء .



وبلغ سعر عيار 24 حوالي 1377 جنيها للبيع و 1389 جنيها للشراء.



ووصل سعر أونصة الذهب نحو 42.83 ألف جنيه للبيع، و 43.2 ألف جنيه للشراء.



وسجل كيلو الذهب نحو 1.38 مليون جنيه للبيع و 1.4 مليون جنيه للشراء .



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 9640 جنيها للبيع و 9720 جنيها للشراء.

سعر المصنعية

وتبلغ قيمة المصنعية نسبة إلي الذهب نحو 7 حتي 10% في الجرام الواحد، إذ أن زيادة نسبة المعادن في المشغول الذهبي تقلل من سعر القيراط والعكس خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.



الذهب لماذا؟



يهتم المستهلكون بالذهب وأسعاره؛ وخاصة المقبلون علي الزواج ومن هم في مرحلة الخطوبة، حيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزءا كبيرا من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

تذبذب قديم

بحسب بيانات مجلس الاحتياطي الفيدرالي، فقد تعرض الذهب منذ مارس الماضي، لضغوط كبيرة، بالتوازي مع رفع أسعار الفائدة للسيطرة علي معدلات التضخم، واتجهت أسعار المعدن الأصفر نحو سابع خسارة شهرية على التوالي اليوم الاثنين، بسبب ضغط أسعار الفائدة الأمريكية المتضخمة في الوقت الذي يركز فيه المستثمرون الحذرون على اجتماع السياسة المقبلة لمجلس الاحتياطي الأمريكي للحصول على إشارات بشأن موقفه في المستقبل.