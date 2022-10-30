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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم 30-10-2022 في محلات الصاغة

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر  سعر الذهب مصر مع مستهل تعاملات اليوم الأحد الموافق 30-10-2022، بعد أن زاد أمس بمقدار 103 جنيهات زيادة في المتوسط  لدي محلات الصاغة.

 

بلغ سعر عيار 24 نحو 1389 جنيهًا للبيع و1400 جنيه للشراء بزيادة بلغت 118 جنيهًا منذ أسبوع.

103 جنيهات زيادة فى سعر الذهب خلال أسبوع

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ووصل سعر الجرام من عيار 21 نحو 1215 جنيهًا للبيع و 1225 جنيها للشراء بفارق  103 جنيهات.


سجل سعر عيار 18 نحو 1041 جنيهًا للبيع و1050 جنيهًا للشراء  بزيادة 88 جنيهًا عن الأسبوع الماضي.


وصل سعر عيار 14 نحو 810 جنيهات للبيع و817 جنيها للشراء  بفرق 69 جنيهًا.


بلغ سعر الجنيه الذهب نحو 9720 جنيهًا للبيع و9800 جنيه للشراء


وصلت أوقية الذهب لـ 43.185 ألف جنيه للبيع و 43.54 ألف جنيه للشراء


وبلغ سعر كيلو الذهب نحو 1.39 مليون جنيه للبيع و1.4 مليون جنيه للشراء.

 

أسعار المصنعية

تبلغ نسبة المصنعية إلي سعر جرام الذهب مابين 7 حتي 10% بحد أقصي من قيمة الجرام الواحد، وعليه فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وتختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.


الذهب لماذا؟

يهتم المستهلكون وخصوصا المقبلون علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم..

 

رد المصنعية

وقررت وزارة المالية في وقت سابق رد قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية، لا يمثل قيمة كبيرة أو عبئا من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، لتنظيم تحصيل الضريبة"، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية"

وعلقت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية علي قرار وزارة المالية بأن زيادة ضريبة رد الذهب بنسبة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.

أزمة روسيا وأوكرانيا


وأكد الدكتور ناجي فرج مستشار وزير التموين لشئون صناعة الذهب، أن تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية تسببت في التأثير علي واردات الذهب في البورصات العالمية وهو ما أدي لارتفاع الموجات التضخمية.

وأوضح في تصريحات سابقة له، بأن الذهب يعد مخزنا للقيمة مطالبا المستهلكين بشراء المشغولات الذهبية ذات المصنعية المنخفضة مثل الخواتم والسلسلة و الحلق وتضمن عائد أعلي لهم.، موضحا أن الأعيرة الذهبية الأقل مثل عيار 14 لا توجد مشكلة في تداولاتها سواء في البيع أوالشراء .

 

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