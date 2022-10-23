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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم في محلات الصاغة 23-10-2022

سعر الذهب
سعر الذهب

استقر سعر الذهب مصر  مع أول تعامل له  اليوم  الأحد  الموافق 23 -10-2022،  علي مستوى الأعيرة المختلفة وبدون أي تغيير في محلات الصاغة .

وفقا لموقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد سعر الذهب، فقد تراجع المعدن الأصفر أمس بمقدار 4 جنيهات في  سوق الصاغة.

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سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

وسجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارًا نحو 1112 جنيهًا للبيع  و1114 جنيهًا للشراء .

وبلغ سعر عيار 24 الأكثر قيمة نحو 1271 جنيهًا للبيع و1273 جنيهًا للشراء .

وسجل سعر عيار 18 نحو 953 جنيهًا للبيع و955 جنيهًا للبيع .

ووصل سعر عيار 14 الأقل سعرًا نحو 741 جنيهًا للبيع و 743 جنيهًا للشراء مقابل 744 جنيهًا للبيع و 747 جنيهًا للشراء بفرق 3 جنيهات. 

وسجّل سعر كيلو الذهب نحو 1.27 مليون جنيه للبيع و1.273 مليون جنيه للشراء 

وبلغ سعر الجنيه الذهب نحو 8896 جنيهًا للبيع و 8912 جنيهًا للشراء 


وسجل سعر أونصة الذهب نحو 39.524 ألف جنيه للبيع و 39.6 ألف جنيه للشراء

الاهتمام بالذهب

ويمثل  الذهب اهتمامًا كبيرًا لدى المتابعين خصوصا المقبلين علي الزواج ومن هم  في مرحلة الخطوبة وحيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم، خصوصا أن المعدن الأصفر يعد مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة بالنسبة إليهم في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

 سعر المصنعية

يتم تحديد سعر المصنعية للذهب  بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري،  والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب  التي تزن ما يقارب 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب، إذ تختلف تسعيرة المصنعية من  محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

تذبذب السعر 

و شهد الذهب حالة من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا  وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، حيث  تراجع لمستويات غير مسبوقة وذلك في الأسابيع  الماضي

ويري المحللون أن سعر الذهب في الوقت الحالي تعد طبيعية  مع تراجع العرض وقلة الطلب داخل السوق.

وعلي مدار الأيام القلائل السابقة هوي الذهب في  البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي ، حيث تتحكم قوي العرض والطلب التحكم في سعر الذهب  وبالرغم من عدم قيام محلات الصاغة باستيراد خامات الذهب في الوقت الحالي خصوصا وأن المحلات تقوم بالبيع للمستهلكين من المخزون لديها.

رد المصنعية

وفي وقت سابق كشفت شعبة المشغولات الذهبية عن أن قرار وزارة المالية الصادر بشان قيمة الضريبة والمصنعية على المشغولات الذهبية، لا يمثل قيمة كبيرة أو عبئا من قيمة الجرام، وهي اتفاق جيد بين الشعبة العامة ومصلحة الضرائب، لتنظيم تحصيل الضريبة"، ويتم تحصيل الضريبة من المنبع، نظرا للزيادات المضطربة لأسعار الذهب خلال الفترة الماضية"

واعتبرت الشعبة أن قيمة الزيادة 10% من قيمة المصنعية أي حوالي من 60 لـ 70 قرشًا للجرام، وهي لا تمثل 1% من سعر الجرام، وبالتالي فإن الفئات المعنية بسداد تلك الضريبية هم التجار خصوصا و أن سعر الضريبة ثابت منذ سنة تسدد عند الإنتاج، ومن الطبيعي أن ترتفع أسعار الذهب وتنخفض بين الحين والآخر.
 

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