عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

سعر الذهب اليوم في
سعر الذهب اليوم في مصر

أسعار الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022، بعد أن صعد سعر الذهب بالأمس بنحو 6 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب  من عيار 12 نحو 634 جنيهًا للشراء.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم على مستوى جميع الأعيرة في كافة محال الصاغة، ويقدّم موقع صدى البلد أسعار الذهب لكافة الأعيرة للبيع وللشراء، حيث يهتم العديد من المقبلين على الزواج لمعرفته أسعار الذهب في الأسواق.

txt

أسعار الذهب تواصل التراجع في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022

txt

استقرار أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري.. وارتفاع اليورو والإسترليني

أسعار الذهب في مصر اليوم 

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 86 جنيهًا تقريبًا.

سعر الذهب في مصر

 سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية سجل استقرارًا عقب موجه من التذبذبات شهدتها الأسواق وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24
عيار 24  الأعلى سعرًا بيع 1,263 و شراء 1.267 جنيه

سعر الذهب عيار 22
عيار 22 بيع 1,158 وشراء 1.162 جنيه

سعر الذهب عيار  21
عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 1,105 و 1.109 جنيه للشراء 

سعر الذهب عيار 18
عيار 18 بيع 947 وللشراء 951 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 737 وشراء 739 جنيهًا

سعر الذهب عيار  12
عيار 12 بيع 631 وشراء 634 جنيهًا

سعر أونصة الذهب
الاونصة بيع 39,275 

سعر الجنيه الذهب
الجنيه الذهب بيع 8,840 

سعر كيلو الذهب
الكيلو بيع 1.26 مليون جنيه

 

أسعار الذهب عالميًا 

وعالميًا قفزت أسعار الذهب  بالأمس أكثر من 1 %، وارتفع المعدن الأصفر، في المعاملات الفورية إلى 1661.33 دولار للأونصة، ليتجاوز أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين لامسه في الجلسة الأخيرة.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20 % منذ أن تجاوزت حاجز ألفي دولار للأونصة في  "مارس".

سعر مصنعية الذهب اليوم الأربعاء

يصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وبالتالي فهي في الأغلب لنسبة  تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.

سعر الذهب اسعار الذهب سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب الدولار اليوم سعر عيار الذهب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التصنيف صدم الأهلي بالزمالك.. كل ما تريد معرفته عن قرعة دوري أبطال إفريقيا 2023

اشتري بسرعة الذهب رخص.. تراجع المعدن الأصفر.. وعيار 21 مفاجأة

ضحية الأهلي.. قرعة الكونفدرالية تقسو على الاتحاد المنستيري

ظُلم بيّن لـ محمد صلاح | قصة أكبر سرقة في حفل الكرة الذهبية

التزموا بالقرارات وشاكرين اهتمامكم | بيان مهم من أسرة شيرين عبد الوهاب

للمرة الأولى.. عروس الإسماعيلية تكشف خبايا شقة شقيق زوجها بعد ضربها

عندها مرض الشهرة.. سندس عبد الهادي تبكي على الهواء بسبب الفيديو المسرب|فيديو

آخر تطورات الحالة الصحية لـ محمود الخطيب

موضوعات متعلقة

المصري للدراسات الاقتصادية: التضخم في مصر ناتج عن صدمات العرض

مصر تستورد ذرة بـ 202 مليون دولار خلال يوليو 2022

أسعار الذهب تواصل التراجع في ختام تعاملات اليوم الثلاثاء 18-10-2022

المشروعات الخضراء الذكية: المبادرة تسعى إلى نشر الوعي بقضايا وتحديات تغير المناخ

50 عامًا على العلاقات المصرية الإماراتية.. روابط أخوة وصداقة راسخة.. وعشرات الفرص الاستثمارية بين البلدين

6 مشروعات فائزة في 3 محافظات بالمبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

وزيرة التخطيط: مؤشر وطني للفقر متعدد الأبعاد لرصد تأثير المبادرات الرائدة على المصريين

محمود محيي الدين: المشروعات الخضراء الذكية أدت لزيادة الثقافة الاقتصادية والتنموية بمصر

ترشيحاتنا

ميدو جابر: الفوز على المصري يعطينا دفعة معنوية كبيرة

مفاجأة مدوية .. الزمالك يفاوض أشرف بن شرقي |تفاصيل

بعد تراجعه.. سعر الجنيه الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

إندونيسيا.. الرئيس يعلن هدم ملعب التدافع المميت

سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022

للمرفوضين من الكليات| تنسيق الدبلومات الفنية 2022 .. تقليل الاغتراب مفتوح الآن

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

نشرة المرأة والصحة: ترند قاتل ينتشر بين الأطفال والشباب .. احترس هذه الجبنة تسبب السرطان والفشل الكلوى

بسرعة وبدون فرهدة.. انسف وزنك الزائد باستخدام الحزام

تحذير عاجل للأمهات.. ترند قاتل منتشر بالمدارس بسبب التيك توك

فيديو

يسبب الموت في 5 دقائق..طبيب يحذر من ترند شائع بين طلبة المدارس

بعد انضمامها للقوات البحرية.. تعرف على تفاصيل الفرقاطة ميكو 200.. تغطية خاصة

«بيبيع صوري العريانة للرجالة».. سيدة تستغيث من زوجها بمحكمة الأسرة "فيديوجراف"

تراجع ظاهرة الأوفر برايس في السيارات.. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود خليل

التراجع للأمام !

المستشار أسـامة الصعيدي

الثقافة التأمينية والإذعان لشركات التأمين

إلهام أبو الفتح

كواليس الحفل الأسطوري في الأقصر

نهال علام

شاهدت لك

عصام الدين جاد

الهالة السعيدة والسوداء

هند عصام

أمنحتب الأول.. حبيب العمال

د نورهان موسى

الذكاء الاصطناعي وإعادة تشكيل حقوق الملكية الفكرية

إيهاب سامي

شكرًا مصطفى مدبولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ