أسعار الذهب اليوم.. استقر سعر الذهب اليوم الأربعاء 19-10-2022، بعد أن صعد سعر الذهب بالأمس بنحو 6 جنيهات، وسجل سعر جرام الذهب من عيار 12 نحو 634 جنيهًا للشراء.

واستقرت أسعار الذهب في مصر اليوم على مستوى جميع الأعيرة في كافة محال الصاغة، ويقدّم موقع صدى البلد أسعار الذهب لكافة الأعيرة للبيع وللشراء، حيث يهتم العديد من المقبلين على الزواج لمعرفته أسعار الذهب في الأسواق.

أسعار الذهب في مصر اليوم

وكانت أسعار الذهب قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال الأسبوعين الماضيين بقيمة 86 جنيهًا تقريبًا.

سعر الذهب في مصر

سعر الذهب اليوم في السوق بدون مصنعية سجل استقرارًا عقب موجه من التذبذبات شهدتها الأسواق وفق آخر تحديث كالتالي:

سعر الذهب عيار 24

عيار 24 الأعلى سعرًا بيع 1,263 و شراء 1.267 جنيه

سعر الذهب عيار 22

عيار 22 بيع 1,158 وشراء 1.162 جنيه

سعر الذهب عيار 21

عيار 21 الأكثر انتشارًا بيع 1,105 و 1.109 جنيه للشراء

سعر الذهب عيار 18

عيار 18 بيع 947 وللشراء 951 جنيهًا

سعر الذهب عيار 14

عيار 14 بيع 737 وشراء 739 جنيهًا

سعر الذهب عيار 12

عيار 12 بيع 631 وشراء 634 جنيهًا

سعر أونصة الذهب

الاونصة بيع 39,275

سعر الجنيه الذهب

الجنيه الذهب بيع 8,840

سعر كيلو الذهب

الكيلو بيع 1.26 مليون جنيه

أسعار الذهب عالميًا

وعالميًا قفزت أسعار الذهب بالأمس أكثر من 1 %، وارتفع المعدن الأصفر، في المعاملات الفورية إلى 1661.33 دولار للأونصة، ليتجاوز أدنى مستوى له في أكثر من أسبوعين لامسه في الجلسة الأخيرة.

وتراجعت أسعار الذهب بنسبة 20 % منذ أن تجاوزت حاجز ألفي دولار للأونصة في "مارس".

سعر مصنعية الذهب اليوم الأربعاء

يصل متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، وبالتالي فهي في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.