سعر الذهب في محلات الصاغة اليوم 16-10-2022

استقر سعر الذهب مصر مع اول تعامل له صباح اليوم الأحد الموافق 16-10-2022؛ بدون أي تغيير علي مستوي الأعيرة الذهبية المختلفة في محلات الصاغة المصرية.

ووفقا لما نقله موقع إيجيبت جولد برايس توداي المتخصص في تحديد قيمة أعيرة الذهب المختلفة؛ حيث ذكر أن سعر المعدن الأصفر لم يتغير في أول تعاملات له صباح اليوم.

وبحسب الموقع فقد زاد سعر الذهب خلال 15 يوما متصلة بمقدار 86 جنيها علي الأقل في المتوسط وذلك للجرام الذهب الواحد.

في المقابل سجل سعر عيار 21 الأشهر انتشارا نحو 1116 جنيها للشراء و 1120 جنيها للبيع.

وتبعه سعر عيار 24 الأعلي فئة نحو 1275 جنيها للبيع و 1280 جنيها للشراء.

وبلغ سعر عيار 14 نحو 744 جنيها للبيع و 747 جنيها للشراء .

ووصل عيار 18 نحو 957 جنيها للبيع و 960 جنيها للشراء.

وأظهرت أونصة الذهب نحو 39.7 ألف جنيه للبيع و 39.81 ألف جنيه للشراء .



ووصل سعر الجنيه الذهب نحو 8928 جنيها للبيع و 8960 جنيها للشراء.



وسجل سعر كيلو الذهب نحو 1.275 مليون جنيه للبيع و 1.3 مليون جنيه للشراء.

أسعار غير مستقرة

وذكرت غرفة التجارية بالقاهرة، علي لسان عمرو المغربي، عضو الشعبة، بأن الذهب قد شهد هبوط في البورصات العالمية خلال الأسبوع الماضي .

واعتبر في تصريحات له ، أن زيادة سعر الذهب بالسوق المحلي يرجع إلي ارتفاع حجم الطلب مع قلة المعروض في الوقت الراهن، مشيرا إلي أنه خلال الفترة الراهنة تشهد حالة من التذبذب برغم استقرار الأسعار في الوقت الحالي، موضحا أنه محلات الصاغة لا تستورد خامات الذهب في الوقت الحالي خصوصا وأن المحلات تقوم بالبيع للمستهلكين من المخزون لديها.



الفئات المهتمة بالذهب

بحسب تقارير اقتصادية فإن قطاع كبير من فئات المستهلكين بمصر يتابعون عن كثب أخبار الذهب خصوصا ممن هم في مرحلة الخطوبة و المقبلين علي الزواج، حيث تمثل المتابعة اللحظية لأسعار الذهب جزء كبير من اهتماماتهم.

ويمثل الذهب بالنسبة إليهم مخزنا للثروة لمعظم الأعيرة الذهبية المختلفة في أوقات ارتفاع معدلات التضخم.

من جهته أشار المهندس سعيد إمبابي، خبير ومثمن الذهب؛ أن هناك حالات من التذبذب في أسعار الذهب عالميا خصوصا وأنه في الوقت الراهن يعاني من الهبوط، مشيرا إلي أنه سعر الأوقية بالبورصة العالمية تراجع لمستويات غير مسبوقة، موضحا أن السعر المحلي لجرام الذهب زاد خلال الأسبوع الماضي وهو اتجاه طبيعي في ظل وجود حالة من الطلب المتزايد باعتباره مخزنا للقيمة والثروة في الوقت الراهن.



تحديد سعر المصنعية



يتم تحديد سعر المصنعية للذهب بنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب الواحد وبالتالي فإن أي زيادة لنسبة المعادن الموجودة سيقل سعر قيراط الوحدات الأخري، والعكس صحيح خصوصا مع استخدام أوقية الذهب التي تزن ما يقار 34 جراما كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

حيث تختلف تسعيرة المصنعية من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، وباختلاف محلات الصاغة ومن محافظة إلى أخرى ومن تاجر إلى آخر، حيث تصل في الأغلب لنسبة تتراوح بين 7% و10% من سعر جرام الذهب.