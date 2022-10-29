تغطية خاصة| تفاصيل ارتفاع سعر الدولار عالميا وتراجع الذهب

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن أسعار الذهب والدولار اليوم السبت 29 أكتوبر.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، تراجع أسعار الذهب عند تسوية التعاملات مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.7%، وسط ارتفاع الدولار الأميركي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.3% مسجلة 1644.80 دولار للأونصة.

وتزامن مع انخفاض أسعار الذهب ارتفاع الدولار ليصبح المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

ويتزامن مع تراجع أسعار الذهب موجة تشديد نقدي واسعة النطاق من قبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

ورفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس فى الاجتماع الذى انعقد أول أمس الخميس إذ أصبح معدل الفائدة عند أعلى مستوى منذ 2009.

وتتجه الأنظار حالياً نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر في الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

كما تشير التوقعات إلى أن المركزي الأميركي سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر .