عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو

تغطية خاصة| تفاصيل ارتفاع سعر الدولار عالميا وتراجع الذهب

مذيعة صدى البلد بهيرة
مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

قدمت مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد، تغطية إخبارية عن  أسعار الذهب والدولار اليوم السبت 29 أكتوبر.

وفي هذا الفيديو يرصد موقع صدي البلد، تراجع أسعار الذهب عند تسوية التعاملات  مسجلة خسائر أسبوعية بنحو 0.7%، وسط ارتفاع الدولار الأميركي.

وعند التسوية، تراجعت العقود الآجلة للذهب بنحو 1.3% مسجلة 1644.80 دولار للأونصة.

وتزامن مع انخفاض أسعار الذهب ارتفاع الدولار ليصبح المعدن النفيس أكثر تكلفة بالنسبة لحاملي العملات الأخرى، كما ارتفع العائد على سندات الخزانة الأميركية.

ويتزامن مع تراجع أسعار الذهب موجة تشديد نقدي واسعة النطاق من قبل البنوك المركزية الكبرى حول العالم.

ورفع المركزي الأوروبي معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس فى الاجتماع الذى انعقد أول أمس الخميس إذ أصبح معدل الفائدة عند أعلى مستوى منذ 2009.

وتتجه الأنظار حالياً نحو اجتماع الاحتياطي الفدرالي المقرر في الأسبوع المقبل، وسط توقعات بزيادة معدل الفائدة بنحو 75 نقطة أساس.

كما تشير التوقعات إلى أن المركزي الأميركي سيرفع الفائدة بنحو 50 نقطة أساس في اجتماع ديسمبر .

مذيعة موقع صدى البلد الإخباري بهيرة وليد بهيرة وليد المذيعة بهيرة وليد مذيعة صدى البلد بهيرة وليد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

حسين الشحات: شيكابالا سبني وهكذا رددت عليه.. فيديو

8 مباريات .. خبير لوائح يكشف عقوبة شيكابالا في السوبر المصري

بشرى سارة.. 600 جنيه زيادة لأصحاب المعاشات بعد قرار الحكومة في هذه الحالة

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

ملامح صادمة.. حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي بسبب عمليات التجميل

إجازات شهر نوفمبر 2022 لطلاب المدارس| تفاصيل

بعد رفع الفائدة.. الرسوم الجديدة للسحب من ماكينات الصراف الآلي

35 جنيها للكيلو.. أسعار الدواجن والبيض اليوم السبت 29 اكتوبر 2022

موضوعات متعلقة

فسخ العقد في هذا الموعد .. تعديلات قانون الإيجار القديم |تغطية خاصة

تحذير عاجل من الأرصاد.. أمطار ورعد لمدة 48 ساعة| تغطية خاصة

الذهب يتراجع بقوة والدولار محلك سر.. تغطية خاصة

ترشيحاتنا

اعتقال 3 سعوديين بعد تحرشهم بفتاة فى موسم الرياض.. صور وفيديو

50 مليون جنيه خسائر.. القصة الكاملة لحريق مخزن قطن في دمياط.. فيديو

خمسا الوفيات بالسكتة الدماغية تحت 65 عاماً سببها التدخين

إسرائيل تخفض مستوى التأهب على حدودها مع لبنان | تفاصيل

بسبب الفيضانات.. الأمم المتحدة: أفريقيا تعاني من نزوح وتشريد وتجويع الملايين

لبحث عدد من الملفات ..مدبولي يترأس اجتماع مجلس المحافظين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

شاهد.. ناقد موضة يكشف مفاجأة غير متوقعة عن صور هيفاء وهبي المثيرة للجدل

فرحة عالمية على أرض النوبة.. حفل زفاف اسطوري للممثل العالمي فرانسيسكو فى أسوان

فيديو

وزير الدفاع يشهد الاحتفال بتخريج دفعات جديدة من المعاهد الصحية

مافيش فوتوشوب.. شاهد| مقطع فيديو يكشف حقيقة تشوه وجه هيفاء وهبي

تغطية خاصة| تفاصيل ارتفاع سعر الدولار عالميا وتراجع الذهب

ويجز الغلابة.. ألطم وأجري تنافس انتش وأجري

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

إلهام أبو الفتح

د. زاهي.. أؤيدك بشدة

المستشار أسـامة الصعيدي

احذروا أهل الشر

نهى زكريا

الاستثمار الأجنبي.. صناعته وتوطينه

السفير الصيني بالقاهرة لياو ليتشيانغ

عشر سنوات من العمل الجاد خلقت إنجازات عظيمة في الصين

نسرين حجاج

مع الرئيس

د. فتحي حسين

المشاركة والتنوع أسباب نجاح المؤتمر الاقتصادي 2022

اﻟﻤﺰﻳﺪ