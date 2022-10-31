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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

سوق المستعمل فى مصر .. 5 سيارات تبدأ من 55 ألف جنيه|صور

5 سيارات تبدأ من
5 سيارات تبدأ من 55 ألف جنيه

يقدم داخل السوق المصري للسيارات المستعملة إصدارات مختلفة من الطرازات، التي تناسب جميع أفراد المجتمع المصري واحتياجاته، لما تحتوي عليه هذه الإصدارات من مميزات أهمها رخص ثمنها، وانخفاض استهلاكها للوقود .

وفي ذلك السياق يقدم موقع صدى البلد قائمة بـ سوق المستعمل..5 سيارات تبدأ من 55 ألف جنيه :

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1-فيات شاهين موديل 2005

تحتوي سيارة فيات شاهين موديل 2005 علي محرك سعة 1500 سي سي، مقترن بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي اكثر من 200000، وتقدم السيارة باللون الأبيض، ويوجد بالسيارة رخصة سارية لمدة عامين، وكاوتش جديد، وتم عمل عمرة للمحرك من 7 شهور.

تقدم سيارة فيات شاهين موديل 2005 بسعر 55 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

فيات شاهين موديل 2005

2-سوزوكي ماروتي موديل 2012

تمتلك سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2012 محرك سعة 800 سي سي، مدعوم بناقل حركة مانيوال ، وتقدم السيارة باللون النبيتي، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي ٦٨٠٠٠ كم، السيارة لا تحتاج أي مصروف، وبها رخصة سارية لمدة 8 شهور ، ولا يوجد بها أي دهانات ألا الرفارف الأمامية حصلت علي لون .

تعرض سيارة سوزوكي ماروتي موديل 2012 للبيع بسعر 77 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

سوزوكي ماروتي موديل 2012

3-شيفروليه سبارك موديل 2010

زودت سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 بمحرك سعة 1300 سي سي، متصل بعلبة تروس مانيوال مكونة من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 119999كم، وتقدم السيارة باللون الأسود، ويوجد بها رخصة سارية لمدة 10 شهور، وتحتوي علي كاوتش، وجنوط جديدة، ومسطحات، وكراسي جلد ، وزجاج أمامي كهرباء، والدواخل لا يوجد بها أي دهانات .

تأتي سيارة شيفروليه سبارك موديل 2010 بسعر 95 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

شيفروليه سبارك موديل 2010

4-رينو ميجان هاتشباك موديل 2005

تستمد سيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2005 قوتها من محرك سعة 2000 سي سي، مزودة بعلبة تروس أوتوماتيك، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 19999كم، وتقدم باللون الأحمر ، وتحتوي علي 4 جنوط سبور، ويوجد بها دهانات خارجية عدا السقف، ودواخل السيارة لا يوجد بها أي دهانات.

تتوافر سيارة رينو ميجان هاتشباك موديل 2005 بسعر 110 الف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

رينو ميجان هاتشباك موديل 2005

5-رينو لوجان موديل 2010

تحصل سيارة رينو لوجان موديل 2010 علي قوتها من محرك سعة 1600 سي سي، متصل بناقل حركة مانيوال مكون من 5 سرعات، وقامت السيارة بقطع مسافة تصل إلي 139999كم، وتحتوي السيارة علي تكيف، ونظام فرامل ABS، ووسائد هوائية، وراديو ، ومدخل aux ، وفوانيس شبورة، ومقاعد جلد، وسنتر لوك.

رينو لوجان موديل 2010

سعر سيارة رينو لوجان موديل 2010 يصل إلي 118 ألف جنيه، ويختلف السعر حسب الحالة الفنية للسيارة .

فيات شاهين موديل 2005 سوزوكي ماروتي موديل 2012 شيفروليه سبارك موديل 2010 رينو ميجان هاتشباك موديل 2005 رينو لوجان موديل 2010

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