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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

للإدارة الفنية المستدامة

قنا .. محطة صرف صحى نقادة تحصل على شهادة TSM الدولية

محطة صرف نقاده
محطة صرف نقاده

أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، عن حصول محطة رفع الصرف الصحى الرئيسية بمدينة نقادة على الشهادة الدولية للإدارة الفنية المستدامة TSM .

جاء ذلك خلال تفقده لسير عمل المحطة، وبرفڨته الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، و ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

 

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سلم محافظ قنا ، الشهادة للمهندس رجب عرفة، موضحاً بأنه تم تأهيل المحطة للحصول على شهادة TSM ، وذلك في إطار سعى المحافظة وشركة المياه لتقديم أفضل الخدمات، وضمان تطبيق أعلى معايير الأمان والجودة في المعالجة الآمنه للصرف الصحي، مؤكداً أهمية تطبيق أحدث الأساليب التكنولوجية فى إدارة وتشغيل وصيانة محطات وشبكات الصرف الصحى.

و شاهد محافظ قنا ، تجربة عملية لقيام أحد العمال بصيانة مطبق صرف صحى، مستخدماً أجهزة ومعدات حماية حديثة، ويرافقه مسئول السلامة والصحة المهنية لقياس نسبة الغازات السامة الموجودة داخل المطبق ومن ثم يسمح للعامل بالنزول أو يمنعه بناءا على النتيجة التي تظهر على جهاز القياس، كما يرتدى العامل بدلة كاملة مزودة بجهاز تنفس مرتبط بأنبوبة أكسجين خارجية لتوفير مصدر نقى للهواء خلال قيام العامل بالصيانة، فضلاً عن تأمين العامل من خلال ربطه بحبل أمان لتوفير نزول وخروج آلى وسلس من المطبق.

و وجه محافظ قنا ، بضرورة تعميم مثل هذه الإجراءات خلال قيام العمال بصيانة وإصلاح مطابق الصرف الصحى بجميع أفرع شركة مياه الشرب والصرف الصحى في المحافظة، كما وجه بتدريب وتوعية العاملين بآليات استخدام مثل هذه المعدات الحديثة و دورها في حماية العاملين والحفاظ على حياتهم.

محطة مياه نقادة

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قنا نقاده محطة صرف نقاده الصرف الصحى الشهادة الدولية محطة رفع شهادة التنمية الفنية المستدامة TSM

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