قنا.. وصول المياه العذبة إلى منازل 6 قرى في نقادة

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وصول المياه العذبة إلى منازل المواطنين بعدد من المناطق بمركز نقادة، وسط فرحة عارمة من الأهالى.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

وأوضح محافظ قنا، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مؤسسة بالعربى إنسان للتنمية قامت بتنفيذ خط مياه بطول ٣٣٠٠ متر ، وقطر ٦ بوصة ، بتكلفة مالية ١.٥ مليون جنيه لخدمة قرى "أسمنت ، دراو ، بشلاو ، ساحل دراو ، عزبة طايع ، ساحل سليم''، مؤكداً أن خط المياه ساهم فى توفير المياه العذبة لتلك المناطق بشكل منتظم.

وأضاف الداودى، أن المحافظة حريصة دائما على رفع كفاءة محطات المياه ، واحلال وتجديد الشبكات الأرضية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول المياه إلى المنازل بنفس جودتها بالمحطات.

من جانبهم قدم الأهالى، الشكر لمحافظ قنا، والقيادات التنفيذية لإهتمامهم بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وصول المياه العذبة