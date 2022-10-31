عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

قنا.. وصول المياه العذبة إلى منازل 6 قرى في نقادة

وصول المياه العذبة
وصول المياه العذبة بقنا

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، وصول المياه العذبة إلى منازل المواطنين بعدد من المناطق بمركز نقادة، وسط فرحة عارمة من الأهالى.

رافقه خلالها الدكتور حازم عمر، نائب محافظ قنا، والمهندس رجب عرفه، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

إسطوانة بوتاجاز انفجرت فى وجهه..عريس يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 6أيام من الزفاف

يهدد حياة العابرين.. إزالة فورية لـ منزل آيل للسقوط بنجع الخولى في قنا

يهدد حياة العابرين.. إزالة فورية لـ منزل آيل للسقوط بنجع الخولى في قنا

قنا .. حملات رقابية يومية للتصدى للتلاعب فى الأسعار

محافظ قنا: إعانة عاجلة لأسرة سيدة فقدت حياتها تحت حائط منزلها بنجع حمادي

رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل لجنة البرنامج القومى لمواجهة الشائعات

محافظ قنا ينتقل لموقع انهيار منزلين بنجع حمادي تسبب بوفاة طفل وسيدة

محافظ قنا: تشكيل لجان للمرور والتفتيش على إعلان أسعار السلع الاستهلاكية للمواطنين

وأوضح محافظ قنا، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مؤسسة بالعربى إنسان للتنمية قامت بتنفيذ خط مياه بطول ٣٣٠٠ متر ، وقطر ٦ بوصة ، بتكلفة مالية ١.٥ مليون جنيه لخدمة قرى "أسمنت ، دراو ، بشلاو ، ساحل دراو ، عزبة طايع ، ساحل سليم''، مؤكداً أن خط المياه ساهم فى توفير المياه العذبة لتلك المناطق بشكل منتظم.

وأضاف الداودى، أن المحافظة حريصة دائما على رفع كفاءة محطات المياه ، واحلال وتجديد الشبكات الأرضية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول المياه إلى المنازل بنفس جودتها بالمحطات.

من جانبهم قدم الأهالى، الشكر لمحافظ قنا، والقيادات التنفيذية لإهتمامهم بتوفير كافة الخدمات الأساسية للمواطنين.

وصول المياه العذبة 
وصول المياه العذبة 
قنا المياه العذبة نقاده فرحة عارمة منازل المواطنين اخبار قنا مدينة نقاده محافظ قنا

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

توابع هزيمة الأهلي .. تعرف على أول ضحايا فيريرا في الزمالك

الوزير رفض ووعد بحل الأزمة..التفاصيل الكاملة لاستقالة مرتضى منصور من الزمالك

أمطار حتى الأربعاء| الأرصاد توجه تحذيرا عاجلا للمواطنين .. فيديو

بسبب أحمد فتوح والوردي .. تحرّك في الزمالك قبل مباراة إنبي

تضامنا مع مرتضى.. استقالة مجلس الزمالك على مائدة وزير الرياضة.. تفاصيل

أمطار لمدة 3 أيام.. الأرصاد تحذر من الطقس والسير على هذه الطرق

النهارده بـ24.13 .. سعر الدولار اليوم الاثنين 31 أكتوبر

اتجبس .. تطورات إصابة فتوح ومدة غيابه عن الزمالك

موضوعات متعلقة

مؤتمر شباب الباحثين بجنوب الوادي يوصي باستخدام الطاقة النظيفة في المنشآت الرياضية

نائب محافظ قنا يتفقد معرض طلاب المدارس للمتغيرات المناخية

إسطوانة بوتاجاز انفجرت فى وجهه..عريس يلفظ أنفاسه الأخيرة بعد 6أيام من الزفاف

استجابة للمواطنين.. توصيل الصرف الصحى للمناطق المحرومة بمدن حياة كريمة

يهدد حياة العابرين.. إزالة فورية لـ منزل آيل للسقوط بنجع الخولى في قنا

قنا .. حملات رقابية يومية للتصدى للتلاعب فى الأسعار

محافظ قنا: إعانة عاجلة لأسرة سيدة فقدت حياتها تحت حائط منزلها بنجع حمادي

رئيس جامعة جنوب الوادى يستقبل لجنة البرنامج القومى لمواجهة الشائعات

ترشيحاتنا

حماقة وغباء.. خالد الجندى: الإخوان ينشرون موجة إلحاد ويطمسون الدين

أحد ملاعب كأس العالم وأيقونة معمارية.. وزير الرياضة يتفقد ستاد الثمامة بالدوحة

للعاملين بالمؤسسات الصحفية.. تطبيق قرار العلاوة الاستثنائية بداية من نوفمبر

جنوب سيناء تعلن تحويل شرم الشيخ لأول مدينة خضراء في مصر تزامنا مع COP27

مودريتش على رأس قائمة منتخب كرواتيا المبدئية للمشاركة في كأس العالم

التحقيق مع أحمد رمضان واجتماع مع مطربى الراب.. ماذا يحدث بنقابة الموسيقيين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

استهتر بمرضه.. وفاة شخص بسبب صاحب العمل يثير ضجة على الفيسبوك

بفستان محتشم.. هبة مجدي تستعرض أناقتها في إطلالة جديدة| شاهد

جمال شعبان يكشف أسباب صادمة لـ تسارع دقات القلب| لن تتوقع

فقد والده وزوجته في 3 أشهر.. حكاية مأساوية وراء هداف الدوري |تفاصيل

فيديو

أبرز التفاصيل حول إفتتاح الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة ..تغطية خاصة

بهاء سلطان يكشف أسراره الفنية والشخصية مع أنغام

أخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس ..تغطية خاصة

حالة طوارئ.. عاصفة باينج في الفلبين تقضي على حياة 98 شخصا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ