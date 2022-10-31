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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بتكلفة 10 ملايين جنيه..محافظ قنا يفتتح كورنيش مدينة نقادة الجديد

افتتاح كورنيش النيل
افتتاح كورنيش النيل

افتتح اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا ، كورنيش النيل الجديد بمدينة نقادة، وسط فرحة من قبل الأهالى، لوجود متنفس على نهر النيل.
جاء ذلك بحضور الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ ، والمهندس ياسر سيف النصر، مفتش حماية النيل بقنا ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا ، والمهندس صالح محمد، مدير عام مديرية الطرق والنقل ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور ابراهيم يوسف، مدير عام مديرية الطب البيطرى، و ياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

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وقال محافظ قنا ، أنه تم تطوير كورنيش النيل بمدينة نقادة بطول ٢١٠ متر ، وعرض ١٠،٥ متر ، وتم تنفيذه علي مرحلتين، المرحلة الأولى بطول ٦٥ متر ، والمرحلة الثانية بطول ١٤٥ متر بتكلفة إجمالية ١٠ ملايين جنيه، بتمويل من برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر.

وأضاف الداودى، بأن أعمال التطوير شملت إنشاء ممشي بطول الكورنيش، وعرض ٤ أمتار ، وكذلك عمل دهان واجهات للمبانى المطلة على الكورنيش و تنفيذ أعمال تشجير لإضفاء الشكل الحضارى على مدينة نقادة.
و أشار محافظ قنا ، إلى أن هذا المشروع يأتى فى إطار سعى المحافظة نحو تحقيق التطوير الشامل وإضفاء الشكل الحضارى على شاطئ النيل بمدينة نقادة وتوفير متنفس حضارى ومقاصد ومزارات ترفيهية جديدة لأهالى المدينة للتنزه بها فى الأعياد والمناسبات العامه،كما يُعتبر واجهة حضارية تضمن الحفاظ على مجرى نهر النيل وحمايته من النحر و التآكل، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، نحو التوسع في إنشاء المناطق الترفيهية التى تخدم أكبر شريحة من المواطنين.

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افتتاح كورنيش نقادة

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قنا نقاده كورنيش النيل نهر النيل متنفس للأهالى

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