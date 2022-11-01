سر ماسك العرائس قبل الزفاف لوجه كالقمر

كشفت خبيرة التجميل مروة عباس عن سر ماسك العرائس قبل الزفاف، للظهور بإطلالة أكثر تألقا وإشراقا لعروس مميزة.

سر ماسك العرائس قبل الزفاف

إذا كنتِ عروسا وتبحثين عن أفضل ماسك لعلاج الوجه، إليكِ سر ماسك العرائس للتخلص من البقع الداكنة والعمل على تفتيح لون البشرة وتوحيد لونها.

مكونات ماسك العروس

ملعقة نشا

ملعقة عصير ليمون و اللي بشرتها حساسة تبدله بمغرف حليب

ملعقة ماء

طريقة تطبيق ماسك العروس

أضيفي المكونات الثلاثة وتخلط جيدا فوق النار، ويضاف عليها 2 كبسولة فيتامين E، إلى أن يصبح الخليط كريميا وهشا.

يترك ليبرد، ويوضع على الوجه 20 دقيقة ويغسل ويطبق مرتين أسبوعيا.