بدون عمليات تجميل.. وصفات طبيعية رائعة لشد البشرة

فى ظل انتشار عمليات التجميل، تظل بعض السيدات لا يرغبن فى الخضوع لها، لذلك تقدم خبيرة التجميل مروة عباس طريقة عمل وصفات رائعة لشد البشرة وتفتيحها بأقل التكاليف وبمكونات طبيعية كولاجين طبيعي.



ماسك لبان الدكر لشد الوجه

ملعقة صغيرة لبان الدكر

ينقع مع ربع كوب ماء ورد

نغطيها ونتركها ليلة كاملة

هنحصل على منقوع لبان الدكر لونه ابيض

نضيف عليه ملعقة من النشا ونقلبهم ويوضع علي نار هادئة ويقلب حتى الحصول على خليط كريمي

نضيف ملعقة صغيرة زيت لوز حلو

وملعقة صغيرة زيت جوز الهند

وقطرات من فيتامين E

غسل البشرة جيدا وتجفيفها

يوضع الكريم ويدلك ٥ دقائق حتى تشربه البشرة

كل يوم قبل النوم



وصفة رائعة لشد وتفتيح الوجه بالجوز الهند





ملعقة جوز الهند

ملعقة حب الرشاد

ملعقة بذور الكتان

نغليهم مع كوب صغير ماء

ونصفيها

نضيف ملعقة لبن بودر كبيرة وملعقه نشا كبيرة

ونمزج جيدا

ويوضع على الوجه والرقبة نصف ساعة كل يوم

لو البشرة حساسة يوم ويوم

لازم ترطيب البشرة بعد أي ماسك

يفضل عمل الماسك ليلا قبل النوم

يستخدم ٣ أيام فقط

وصفة القشطة



من أفضل المكونات الطبيعية التي تساعد على ترطيب البشرة وزيادة نضارتها،

إضافة إلى علاج الكثير من مشاكل وعيوب البشرة، مثل البقع الداكنة وآثار البثور والحبوب.

وتتمتع القشطة بمكونات فعالة تساعد على

التخلص من الجذور الحرة الضارة بالبشرة، المسؤولة عن ظهور علامات الشيخوخة،

كما يحتوي العسل على مضادات الأكسدة التي تعمل على التحكم في التجاعيد والخطوط الدقيقة التي تظهر بالوجه.



الوصفة الطبيعية لعمل ماسك القشطة



امزجي ملعقة كبيرة من القشطة "كاملة الدسم"

مع ملعقة كبيرة من العسل,

قومي بتوزيع المزيج على الوجه .

واتركيه لمدة أربعين دقيقة, .

ثم اشطفي وجهك بالماء الدافئ أولا ثم البارد,.

وجففي وجهك برفق باستخدام المناديل الورقية،.

وضعي طبقة غنية من الكريم المرطب .

وكرري الوصفة بشكل مستمر للحصول على أفضل النتائج.