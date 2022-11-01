عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظ المنيا يؤكد على دور مكتبات مصر العامة منارة ثقافية لتنمية الوعي

محافظ المنيا يستقبل
محافظ المنيا يستقبل مدير صندوق مكتبات مصر العامة

استقبل اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة، لمناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بمكتبة مصر العامة بالمنيا.

جاء ذلك بحضور الدكتور احمد أمان، منسق عام مكتبات مصر العامة، والدكتورة أمل عليوة، مدير مكتبة مصر العامة بالمنيا، وطه نصر نائب مدير المكتبة، وفاطمة الزهراء علي مدير ادارة المراة والطفل بمجلس مدينة المنيا .

ناقش المحافظ، خلال اللقاء دور وأهمية مكتبات مصر العامة كمنارة ثقافية تخدم جميع فئات المجتمع المصري، وتلعب دوراً محورياً فى توعية وتنمية مهارات الأطفال والشباب، تماشيًا مع رؤية القيادة السياسية ببناء الإنسان والحفاظ على الهوية المصرية وخلق جيل واعي ومثقف قادر على مواجهة التحديات وتحقيق أهداف المحور الثقافي بإستراتيجية مصر 2030.

بحضور 13 جامعة ومركزا.."جديد علاج العيوب الخلقية بالطرف السفلي للأطفال" بطب المنيا

أزهر المنيا ينظم بطولة اختراق الضاحية بطول 8 كيلو متر.. صور

تناول اللقاء مناقشة عدد من الموضوعات والمقترحات للعمل على تطوير الأنشطة بمكتبة مصر العامة بالمنيا، والتى جاء من أهمها عرض مقترح لإنشاء عدد من فروع مكتبة مصر العامة بمراكز المحافظة بهدف إثراء الحركة الثقافية وخدمة أبناء المحافظة.

وأكد المحافظ خلال اللقاء على أهمية الدور الإيجابي الذي تقوم به مكتبة مصر العامة بالمنيا، ودورها الثقافي في غرس قيم الولاء والانتماء وبناء الشخصية المصرية منذ الصغر، وتنمية الوعى الفكرى والثقافي، وتنمية المهارات وبناء القدرات، مشيداً بالجهد المبذول من القائمين على العمل بالمكتبة.

من جانبه وجه السفير رضا الطايفى الشكر  للمحافظ علي الجهود المبذولة والدعم المستمر واللامحدود للمكتبة، واستمع المحافظ، خلال اللقاء، إلى عدد من المطالب والمقترحات، حيث اكد على تقديم كافة سبل الدعم للمكتبة لإيمانه الكامل بأهمية ودور المكتبات فى نشر الثقافة والوعى فى المجتمع.

المنيا مكتبة مصر العامة مواجهة التحديات تنمية المهارات صندوق مكتبات مصر العامة تنمية الوعى الفكري والثقافي السفير رضا الطايفي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

ودع جمهوره برسالة على صفحته.. وفاة الشيف أسامة السيد

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

خلال ساعات الأهلي يزف مفاجأة يحلم بها ملايين الجماهير .. تفاصيل

دعا عليه قبل ما يموت.. أبو مالك يفارق الحياة بعد رفض مديره منحه سلفة للعلاج

أنا بين يدي الرحمن.. مرض غامض يصيب الشيف أسامة السيد ويؤدي إلى وفاته

ودع أبناءه ومات داخل الفصل.. القصة الكاملة لوفاة مدرس رياضيات في شبرا الخيمة

سعر الدولار في البنوك اليوم 1-11-2022

موضوعات متعلقة

محافظ المنيا يسلم 124 كرسيا متحركا لذوي الهمم

ترشيحاتنا

الاعتماد والرقابة الصحية تعتمد شفاء الأورمان أول مستشفى خضراء

وزير البترول : استعداد مصر للعب دور رئيسي في أسواق الطاقة العالمية

إلحق اشتري.. نزيف فى أسعار الذهب| عيار 21 يفقد 7 جنيهات

وزير الصحة يوجه بوضع دراسة متكاملة لرفع كفاءة وحدات الرعاية الأولية

ضيقوا على الناس معيشتهم .. علي جمعة يوضح حكم عمل الذكرى السنوية للمتوفى

الأمم المتحدة تشدد على أهمية استمرار مبادرة البحر الأسود لنقل الحبوب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

رحيله صادم .. 10 صور للشيف أسامة السيد قبل رحيله تكشف مرضه

ما هو مرضه؟ صدمة على السوشيال ميديا بعد وفاة الشيف أسامة

لص يعتذر بعد سرقة لابتوب.. ويقدم خدمة "جدعنة" لصاحبه

عوضتني عن أمي| قصة آخر حلقات الشيف أسامة قبل وفاته.. كأنهم بيودعوه

فيديو

5 خدمات مباشرة.. اعرف الشبكة الموحدة للطوارئ هتفيدك إزاي |تعليق صوتي

المدير الإقليمي للميتا بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا: مصر سوق جاذب للتكنولوجيا |خاص

في الفصل والطابور.. وفاة معلمين اثنين داخل مدرستين بالشرقية والقليوبية

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار لمدة 3 أيام

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

نهال علام

إوعى تكره الفقير

هند عصام

رمسيس الثالث ومؤامرة الحريم

اﻟﻤﺰﻳﺪ