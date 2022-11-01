رصف الطريق الصحراوي الغربي بين مركزي ديرمواس وملوي

تابع اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، جهود الوحدات المحلية في رصف وإعادة تأهيل ورفع كفاءة الطرق الرئيسية والفرعية على مستوى مراكز المحافظة وذلك في إطار الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتيسير حركة السير والحد من وقوع الحوادث.

وفي ذلك السياق، تابعت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس بالمنيا، استمرار أعمال رصف الطريق الصحراوي الغربي بين ديرمواس وملوي، تحت إشراف وتنفيذ الهيئة العامة للطرق والكباري.

وأكد عامر طه رئيس المركز على تذليل كافة العقبات وتسخير الإمكانيات اللازمة لإتمام أعمال الرصف تنفيذا لتوجيهات المحافظ الذي شدد على الانتهاء من تنفيذ الاعمال وفقا للجدول الزمني المحدد مع الالتزام بكافة الاشتراطات الفنية المتبعة والمواصفات المقررة أثناء أعمال الرصف.