بورصة السيارات.. تصل لـ520 ألفا.. ارتفاع أسعار شيري تيجو 7

أعلنت عدد من شركات السيارات مؤخرا عدد من الزيادة الجديدة ضمن زيادات شهر نوفمبر الجارى ، بسبب نقص عدد السيارات المعروضة لدى الوكلاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية على الأسواق العالمية، وعدم استيراد مركبات جديدة ، بالإضافة لزيادة أسعار سعر صرف الدولار أمام الجنيه المصري خلال الفترة الماضية.

شيري تيجو 7 موديل 2023

و أعلن وكيل شركة شيري عن رفع أسعار السيارة طراز تيجو ٧ موديل 2022 ، والتى تنتمى إلى فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـSUV داخل السوق المحلية ، بزيادة سعرية بلغت 25 آلاف جنيه إلى 30 ألف جنيه.

شيري تيجو 7 موديل 2023

ومن المعروف ان السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023، مزودة بمحرك رباعي الأسطونات، سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 145 حصان ، وعزم أقصى للدوران 210 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة سداسى السرعات أوتوماتيك ، و يبلغ متوسط استهلاك السيارة من الوقود نحو 6.3 لتر، عند قطع مسافات تصل إلى 10 كم.

وتنتمى السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، لفئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات الـ SUV ، وتاتى الابعاد الخارجية للسيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بطول 4505 مم ، و بعرض 1837 مم، و ارتفاع 1670 مم، و بسعة الشنطة الخلفية 414 لتر .

شيري تيجو 7 موديل 2023

وتاتى السيارة شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بعدد من الكماليات ، من بينها مصابيح ضباب أمامية ، سبويلر خلفي ، النظام الذكى لركن السيارة ، وزر تشغيل/ إيقاف المحرك ، كاميرا خلفية ، مثبت سرعة ، مكيف هواء ، جنوط رياضية 18 بوصة، اما الفئة الثانية فتضم ، فتحة سقف كهربائية ، امكانية طي المرايات الجانبية كهربائيًّا ، حساسات ركن ، فرش المقاعد من الجلد .

وتضم شيري تيجو 7 موديل 2023 ، بعض المواصفات ووسائل الأمان، من بينها الوسائد الهوائية ، فرامل مانعة للانغلاق ABSوتوزيع إلكترونى ESP، برنامج تدعيم الفرامل BAS، أنظمة التحكم أثناء نزول المنحدرات DBC، ومساعدة صعود للمرتفعات HAC .

شيري تيجو 7 موديل 2023

أما عن أسعار شيري تيجو 7 موديل 2023 :

- الفئة الأولى بسعر 480 ألف جنيه.

- الفئة الثانية بسعر 520 ألف جنيه.