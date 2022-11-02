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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

بقوة 543 حصان.. بي إم دبليو تكشف عن طرازها M3 CS موديل 2024

سيارة بي إم دبليو
سيارة بي إم دبليو M3 CS موديل 2024

التقط مصورو التجسس صورا لسيارة بي إم دبليو M3 CS موديل 2024، حيث أن سيارة بي إم دبليو M3 CS هي الجيل الجديد من سيارة بي إم دبليو M3 ولكنها ستقدم بـ أربعة أبواب .

سيارة بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024

تتشابه سيارة بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024 مع النسخة القياسية في الواجهة الأمامية، وتحتوي علي جناح ذيل البطة من الخلف، ومصابيح خلفية أوليد، ولا يعتقد أن هذه هي النسخة النهائية للإنتاج.

سيارة بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024

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تأتي سيارة بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024 بنسخة مطورة من محرك M3 مزدوج التيربو سعة 3000 سي سي، ينتج قوه قدرها 543 حصان، وعزم أقصي للدوران 649 نيوتن/متر، وذلك اكثر بقيمة 40 حصان من طراز M3 كومبتيشن بدون عزم دوران إضافي.

سيارة بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024

تقدم سيارة  بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024  بهيكل أكثر صلابة، ونظام تعليق معدل بضبط جديد، وإطارات أكثر ثبات، ومكابح أفضل، بالإضافة إلي انه تم تصنيع السقف، وغطاء المحرك، وغطاء صندوق السيارة، والمقاعد الرياضية من ألياف الكربون.

سيارة بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024

والجدير بالذكر أن سيارة بي إم دبليو  M3 CS موديل 2024 ستفقد بعض من وزنها بسبب المواد التي تم تصنيعها من ألياف الكربون وسيتراوح وزنها بين 68 إلى 79 كجم .

 

سيارة بي ام دبليو بي ام دبليو M3 CS M3 CS موديل 2024 بي إم دبليو M3 CS موديل 2024 سيارة بي إم دبليو M3

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