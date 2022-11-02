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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كنّا بحاجة للفوز.. تعليق محمد صلاح المثير بعد هدفه أمام نابولي |شاهد

محمد صلاح
محمد صلاح

عبّر محمد صلاح نجم ليفربول عن سعادته بالفوز على نابولي، مؤكدا أن الفريق الإيطالي من أفضل فرق العالم في الوقت الحالي.

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وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول الإنجليزي للفوز على نابولي بثنائية دون رد، في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا. 

وقال صلاح عقب المباراة لقناة بي تي سبورت: "الفوز على أحد أفضل الفرق في العالم هو شعور جيد، إنها نتيجة جيدة بالنسبة لنا ونحن بحاجة إلى التركيز والاستمرار".

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وأضاف "كنا بحاجة إلى هذا الفوز وهذه النتيجة ونأمل أن تمنحنا المزيد من الثقة في الوقت الحالي".

وأكمل "أنا وداروين سعداء أننا تمكنا من التسجيل اليوم، من المهم أننا حققنا الفوز ولعبنا مباراة جيدة وحاولنا استعادة الكرة بسرعة ، نحن بحاجة للفوز بالمزيد من المباريات في الدوري الإنجليزي".

وأوضح: "أنا لست المدير الفني إنه يقرر الخطط وهو يعرف المركز الأفضل لي وعلينا أن نتبع تعليماته".

وفي النهاية سأل صلاح مراسل القناة عن الهدف الأول لليفربول ولمن تم احتسابه وردّ عليه المراسل أنه احتسب له.

فردّ عليه صلاح قائلاً: "حسنًا، شكرًا لك على التأكيد".

محمد صلاح ليفربول نابولي دوري ابطال أوروبا بي تي سبورت

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