البنك الأهلي: نمتلك مقومات المنافسة على الدوري.. فيديو

علق كريم حسن شحاتة مدير الكرة بنادي البنك الأهلي على الفوز الذي حققه فريقه مساء اليوم على حساب سيراميكا كليوباترا ضمن منافسات الدوري المصري.

واستطاع البنك الأهلي من تحقيق مكسب كبير على حساب سيراميكا كليوباترا بنتيجة 3-1، في إطار مواجهات الجولة الرابعة من البطولة المحلية.

وقال كريم حسن شحاتة في تصريحات تلفزيونية عبر قناة "أون تايم سبورتس1": "قدمنا مباراة جيدة جدًا كنا مركزين بعد المباراة الماضية، وأحمد سامي مدرب مميز جدًا".

وأكمل: "خالد جلال واجه سيراميكا بشكل هجومي وتفوقنا من بداية اللقاء، وهذه طموحات البنك الأهلي عندما نشارك في أي مباراة نبدأ بشكل هجومي".

وتابع: "إدارة النادي موفرة لنا كل شيء ولم تتأخر على اللاعبين، وسنصرف مكافأة جيدة جدًا للفريق".

وأوضح: "لم نتعاقد مع صفقات كثيرة ولكن تعاقدنا مع احتياجاتنا، طموحاتنا نريد المنافسة على الدوري، فريقنا يمكنه المنافسة بالإمكانيات المتواجدة لدينا هذا ليس عيبًا".

واختتم: "مع احترامي للأهلي والزمالك وبيراميدز وفيوتشر، لو هناك شيء من التركيز والإصرار سندخل كل مباراة ونحقق الفوز ونستطيع منافسة القطبين على لقب الدوري ".