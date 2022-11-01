خالد جلال يكشف أسباب فوز البنك الأهلي على سيراميكا كليوباترا.. فيديو

أعرب خالد جلال المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي البنك الأهلي سعادته بعد تحقيق أول فوز في مسابقة الدوري الممتاز.

وانتصر البنك الأهلي على سيراميكا كليوباترا بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد ضمن مباريات الجولة الثالثة من المسابقة.

وقال خالد جلال عبر قناة أون تايم سبورتس: "سيراميكا كليوباترا فريق محترم جدا وأجرى صفقات كبيرة قبل انطلاق الموسم ويمتلكون مدير فني رائع مثل أحمد سامي".

وتابع "حققنا أول فوز بعد تعادلين والجميع شاهد كيف تعرضنا لظلم من تقنية الفيديو وتعطلنا كثيرا، أما في المباراة الثانية فكنا الأفضل أمام سموحة".

وكان البنك الأهلي قد تعادل أمام فاركو بعد تحصل الأخير على ركلة جزاء في الثواني الأخيرة.