نتيجة مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي في الدوري

انتهت أحداث مباراة سيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي بتقدم الأخير بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة التي جمعت بينهما ضمن منافسات الجولة الثالثة في الدوري المصري الممتاز.

ونجح البنك الأهلي في الدقيقة الثانية من عمر المباراة، في التقدم (1-0)، بعد عرضية كريم بامبو التي فشل أحمد هاني في إبعادها، لترتطم الكرة في قدمه قبل أن تسكن شباك الحارس محمد بسام.

وفي الدقيقة 26، تمكن كريم بامبو من تعزيز تقدم البنك الأهلي، بعدما تلقى تمريرة حاسمة، وضعته في حالة انفراد أمام الحارس محمد بسام، قبل أن يسكن الكرة، الشباك، بتسديدة أرضية متقنة.

وأنقذ الحارس محمد أبو جبل، مرمى البنك الأهلي، في الدقيقة 36، بعدما أبعد رأسية خطيرة من ميدو جابر، ثم رد عليه الحارس محمد بسام، بإبعاد رأسية المدافع أحمد ياسين، إثر عرضية مميزة من محمد هلال.

وفي الدقيقة 41 تحصل سيراميكا على ركلة جزاء، بعد تدخل قوي من محمد أبو جبل ضد جون إيبوكا، قبل إلغائها بعدما عاد الحكم الرئيسي إلى شاشات تقنية الفيديو، لمراجعة اللقطة التحكيمية، وسط اعتراض اللاعبين.

وضاعف البنك الأهلي، تقدمه في الدقيقة 57، عن طريق الإيفواري رزاق سيسيه، الذي تابع الكرة في شباك محمد بسام، بعدما تصدى لها، وسط غياب مدافعي سيراميكا كليوباترا.

واستطاع كريم بامبو، إضافة الهدف الشخصي الثاني له أمام سيراميكا كليوباترا، في الدقيقة 59، لكن الحكم ألغى الهدف، بعدما عاد إلى شاشات تقنية الفيديو، محتسبًا مخالفة لصالح أحمد رمضان بيكهام.

وقلص المدافع رجب نبيل، الفارق إلى هدفين، بعدما حول عرضية محمد إبراهيم، برأسه، إلى هدف أول لصالح سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 65 .