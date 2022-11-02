مجدي طلبة: محمد صلاح فخر للمصريين.. ووكلاء اللاعبين في مصر «سماسرة»

قال مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مصدر فخر لكل المصريين، خاصة وأنه يستطيع إدارة موهبة نفسه، ويعلم جيدًا ما يُريده ليصل إليه.

وأضاف طلبة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، جزء كبير من نجاح اللاعب، خاصة وأنه جزء من عمله إدارة الشخصية التي يكون وكيلًا لها.

وانتقد مجدي طلبة، وكلاء اللاعبين في مصر، حيث وصفهم الكثير منهم بـ«السماسرة»، مشيرًا إلى أن عقلية محمد صلاح كمحترف فرقت كثير معه للأفضل، وجعلته أحد أفضل لاعبي العالم على الإطلاق.

مفاوضات تجديد محمد صلاح مع ليفربول

واختتم تصريحاته، أن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، سبب ضمن أسباب تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي، بالتحديد في بطولة الدوري الممتاز.