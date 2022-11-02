عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجدي طلبة: محمد صلاح فخر للمصريين.. ووكلاء اللاعبين في مصر «سماسرة»

صدى البلد

قال مجدي طلبة، نجم النادي الأهلي السابق، إن محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي، مصدر فخر لكل المصريين، خاصة وأنه يستطيع إدارة موهبة نفسه، ويعلم جيدًا ما يُريده ليصل إليه.

وأضاف طلبة، خلال لقاء مع الإعلامي هاني حتحوت ببرنامج «الماتش» على قناة «صدى البلد»، إن الكولومبي رامي عباس، وكيل أعمال محمد صلاح، جزء كبير من نجاح اللاعب، خاصة وأنه جزء من عمله إدارة الشخصية التي يكون وكيلًا لها.

محمد صلاح يُحطم الأرقام القياسية بهدفه في شباك نابولي

كنّا بحاجة للفوز.. تعليق محمد صلاح المثير بعد هدفه أمام نابولي |شاهد

وانتقد مجدي طلبة، وكلاء اللاعبين في مصر، حيث وصفهم الكثير منهم بـ«السماسرة»، مشيرًا إلى أن عقلية محمد صلاح كمحترف فرقت كثير معه للأفضل، وجعلته أحد أفضل لاعبي العالم على الإطلاق.

مفاوضات تجديد محمد صلاح مع ليفربول

واختتم تصريحاته، أن مفاوضات تجديد عقد محمد صلاح مع ليفربول، سبب ضمن أسباب تراجع أداء الفريق في الموسم الحالي، بالتحديد في بطولة الدوري الممتاز.

محمد صلاح ليفربول مجدي طلبه الأهلى هاني حتحوت

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي مباشر الآن 0 - 0 فى دوري أبطال أوروبا

هل يجوز للمرأة الجلوس مع زوج ابنتها متزينة وكاشفة شعرها.. الأزهر للفتوى يجيب

ضربوه وعذبوه.. الصور الأولى للعثور على جثة تاجر خمسيني ملفوفة في ملاية بالمعادي

سبب صادم ... جمال شعبان يكشف سر وفاة الطفلة يارا

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

مفاجأة بسعر الذهب الآن في مصر بالتعاملات المسائية

ترشيحاتنا

بالأسماء| فيتوريا يضم 6 نجوم من الأهلي لـ منتخب مصر أمام بلجيكا

أمريكا تقضي بسجن زعيمة نساء داعش 20 عاما

لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف يمكنك شراءه من «فيفو»|مواصفات وأسعار

سيبك من اللي في دماغك.. رسالة مجدي عبدالغني لـ إمام عاشور

فرج عامر: بعض الأندية اقترحت تشفير المباريات مقابل قيمة مادية

بينهم «ليوناردو دي كابريو».. أبرز الحضور المتوقعين بقمة المناخ في شرم الشيخ

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتخذ قرارات بحكمة

برج العذراء.. حظك اليوم | العذراء 2 نوفمبر 2022: لن تكون أجواء المنزل جيدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ