محمد صلاح يُحطم الأرقام القياسية بهدفه في شباك نابولي

قاد محمد صلاح فريقه ليفربول لتحقيق انتصار مثير على نابولي الإيطالي بهدفين دون مقابل، في الجولة السادسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

صلاح سجّل هدف ليفربول الأول في الدقيقة 85، من متابعة لتسديدة زميله داروين نونيز، ليقود فريقه لتحقيق نقاط الانتصار.

ورفع ليفربول رصيدهم لـ 15 نقطة ليتساووا مع نابولي في نفس عدد النقاط، لكنهم يتأخرون عنهم بفارق الأهداف، ليُنهوا دور المجموعات في المركز الثاني بالمجموعة الأولى.

أرقام محمد صلاح القياسية

هدف صلاح قاده لتحقيق العديد من الأرقام القياسية، نستعرضهم تباعًا في ذلك التقرير.

– أصبح محمد صلاح أكثر اللاعبين تسجيلًا للأهداف لـ ليفربول في البطولات القارية برصيد 41 هدفًا، بالتساوي مع الأسطورة ستيفان جيرارد.

– دخل محمد صلاح قائمة أكثر 15 لاعبًا تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا بعدما رفع رصيده لـ 43 هدفًا في تلك المسابقة، بالتساوي مع البرازيلي نيمار دا سيلفا جناح فريق باريس سان جيرمان، مع العلم بأن “ مو” لعب أقل منه 12 مباراة كاملة.

– رفع محمد صلاح رصيده من الأهداف لـ 7 أهداف في دوري أبطال أوروبا هذا الموسم كهداف للمسابقة متفوقًا على كيليان مبابي الذي سجل 6 أهداف.

– أصبح محمد صلاح على بعد هدف وحيد فقط من دروجبا الذي سجل 44 هدفًا كثاني أكثر اللاعبين الأفارقة تسجيلًا للأهداف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.