كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية إلى مشاكل تهدد الحياة ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية. والأسوأ من ذلك ، أن من أكثر أنواع الأطعمة التي تؤدي إلى الإصابة بهذه الجلطات هي رقائق البطاطس والتي يتناولها الكثيرون كوجبة خفيفة شهيرة.

وفقا لموقع express يمكن أن يزيد تناول رقائق البطاطس من خطر الإصابة بجلطات الدم ومع ذلك ، غالبًا ما تُخبز البطاطس المقرمشة في زيوت مثل بذور اللفت وزيت عباد الشمس التي لا تجعلها الخيار الأكثر صحة.

قال خبير التغذية روري بات من Marvin’s Den: تعتبر زيوت عباد الشمس وبذور اللفت من أنواع الزيوت التي تسبب العديد من المشاكل الصحية .

رقائق البطاطس

رقائق البطاطس

تحتوي هذه الزيوت على أحماض دهنية (غير مشبعة) متطايرة وحساسة لدرجة الحرارة و يمكن أن تسبب طفرات في بنية الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها الزيوت.

علاوة على ذلك ، يؤدي تناول الوجبات الخفيفة من رقائق البطاطس إلى تراكم الكوليسترول الضار المعروف أيضًا باسم LDL ، في جدران الشرايين.

وفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الاستهلاك اليومي لحوالي 160 جرامًا من رقائق البطاطس لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يزيد من العلامات المرتبطة بتصلب الشرايين .

الخبر السار هو أن اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل الآثار المؤكسدة لتناول رقائق البطاطس ، وفقًا لأخصائي التغذية.