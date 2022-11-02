عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

جلطات
جلطات

يمكن أن تؤدي الجلطات الدموية إلى مشاكل تهدد الحياة ، بما في ذلك النوبات القلبية والسكتات الدماغية. والأسوأ من ذلك ، أن من أكثر أنواع الأطعمة التي  تؤدي إلى الإصابة بهذه الجلطات هي رقائق البطاطس والتي يتناولها الكثيرون كوجبة خفيفة شهيرة.

وفقا لموقع express يمكن أن يزيد تناول رقائق البطاطس من خطر الإصابة بجلطات الدم  ومع ذلك ، غالبًا ما تُخبز البطاطس المقرمشة في زيوت مثل بذور اللفت وزيت عباد الشمس التي لا تجعلها الخيار الأكثر صحة.

قال خبير التغذية روري بات من Marvin’s Den: تعتبر زيوت عباد الشمس وبذور اللفت من أنواع الزيوت التي تسبب العديد من المشاكل الصحية .

رقائق البطاطس

رقائق البطاطس

تحتوي هذه الزيوت على أحماض دهنية (غير مشبعة) متطايرة وحساسة لدرجة الحرارة و يمكن أن تسبب طفرات في بنية الأحماض الدهنية التي تحتوي عليها الزيوت.

علاوة على ذلك ، يؤدي تناول الوجبات الخفيفة من رقائق البطاطس  إلى تراكم الكوليسترول الضار المعروف أيضًا باسم LDL ، في جدران الشرايين.

وفقًا للمجلة الأمريكية للتغذية السريرية ، فإن الاستهلاك اليومي لحوالي 160 جرامًا من رقائق البطاطس لمدة أربعة أسابيع يمكن أن يزيد من العلامات المرتبطة بتصلب الشرايين .

الخبر السار هو أن اتباع نظام غذائي صحي مليء بالفواكه والخضروات يمكن أن يساعد في تقليل الآثار المؤكسدة لتناول رقائق البطاطس ، وفقًا لأخصائي التغذية.

جلطات الدم الإصابة بجلطات الدم البطاطس المقرمشة بذور اللفت زيوت عباد الشمس تصلب الشرايين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الاعتداء بالضرب على الإعلامية إيمي شلباية ونقلها للمستشفى في حالة حرجة

مفاجأة مدوية.. الأهلي يستهدف التعاقد مع نجم بيراميدز مجاناً

عتاب تحول إلى جريمة.. القصة الكاملة للاعتداء على الإعلامية إيمي شلباية

أسماء مدوية .. فيريرا يُطيح بـ 7 لاعبين خارج مواجهة الزمالك وإنبي

تعليمات عاجلة من التعليم بشأن تسجيل غياب الطلاب في المدارس

تطور مفاجئ.. موعد إصدار عقوبة سافيو من الاتحاد البوليفي

كولر يُفاجئ الأهلي بطلب جديد بشأن ديانج |تفاصيل

طلب إلغاء المليون جنيه.. موعد دفع الأهلي غرامة كهربا لصالح الزمالك

موضوعات متعلقة

برج الثور .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتخذ قرارات بحكمة

برج العذراء.. حظك اليوم | العذراء 2 نوفمبر 2022: لن تكون أجواء المنزل جيدة

برج الأسد .. حظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022.. اتبع حلمك

برج الحمل وحظك اليوم الأربعاء 2 نوفمبر 2022 ..أحذر تجاهل مشاكل صحتك

الحق نفسك.. علامات خفية تعنى إصابتك بانسداد الشرايين

والدتها توفت .. موقف مؤثر لـ الشيف الراحل أسامة السيد مع فتاة بعد زواجها

هونوا على ولادكم.. مدرس شهير يثير ضجة على السوشيال ميديا بسبب الطفلة يارا

موته صدم الجميع.. آخر ما كتبه الشيف أسامة السيد على فيس بوك

ترشيحاتنا

انفراجة جديدة.. أسعار الدواجن في الأسواق اليوم الأربعاء 2-11-2022

حالة الطرق .. ازدحام مروري في القاهرة والجيزة اليوم

ضربني بالكورباج ومضاني على تنازلات.. سيدة تروي تفاصيل مأساوية حول اعتداء زوجها عليها|شاهد

قمة لم الشمل.. الرئيس الجزائري: العرب لديهم قوة وإمكانيات كبرى تؤثر في المشهد العالمي

قرار عاجل من الصين يهدد أكبر مصانع iPhone

بعد غيابه عن القمة العربية.. ملك المغرب يدعو رئيس الجزائر للحوار بالرباط

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كارثة.. وجبة خفيفة شائعة تزيد فرص الإصابة بجلطات دموية خطيرة

يخفض الكوليسترول ويذيب الجلطات.. فوائد الثوم وطرق تناوله

من غير فرهدة ولا حرمان .. أسرع رجيم هيلزق بطنك في ضهرك

انتبه|كوب من الحليب مع الزنجبيل ليلا يعالج الضعف الجنسى

فيديو

آخر تسجيل صوتي لها .. قصة رحيل تلميذة في الصف الرابع الابتدائي

فقد والده وزوجته وابنيه.. ما قصة مأساة اللاعب أحمد الشيخ؟ "فيديوجراف"

تفاصيل مقلب "الجيزة منين "..تغطية خاصة

آخر مستجدات الأحوال الجوية والطقس .. تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نهى زكريا

لماذا مصر الآن !

إبراهيم الشاذلى

الملاذ والأمل والملجأ للحيود المرجانية في العالم

هبة مصطفى

صناعة بهجة وطن

د. محمد محمد داود

آفاق الأمن فى الإسلام

د نورهان موسى

المؤتمر الاقتصادي: كشف حساب وحوار بناء

إبراهيم شعبان

القمة العربية في الجزائر.. آمال حقيقية مرتقبة

رنا نجم

المؤتمر الاقتصادي .. وبشاير الخير

كريمة أبو العينين

شتاء أوروبي وترقب دولي

اﻟﻤﺰﻳﺪ