تحذير من هجوم إيراني وشيك بالمنطقة.. وحالة تأهب قصوى في السعودية وأمريكا

كشفت تقارير غربية عن أن المملكة العربية السعودية شاركت معلومات استخباراتية مع أمريكا، تحذر من اعتداءات وشيكة من قبل إيران على أهداف الشرق الأوسط، وخاصة في المملكة.

فيما قال المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي، إن الولايات المتحدة "قلقة"، من تهديدات إيران للسعودية وإنها لن تتردد في الرد إذا لزم الأمر.

وأضاف في تصريحات صحفية "نحن قلقون من التهديدات.. ونظل على اتصال مستمر مع السعوديين من خلال القنوات العسكرية والمخابراتية.. لن نتردد في التحرك دفاعا عن مصالحنا وشركائنا في منطقة الخليج".

حالة تأهب

ذكرت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية، نقلا عن مسؤولين سعوديين وأمريكيين، أن الولايات المتحدة والسعودية ودول مجاورة أخرى، رفعت من حالة التأهب بصفوف قواتها العسكرية.

وذكرت مصادر للصحيفة أن إيران تخطط لشن هجمات على كل من السعودية وأربيل في العراق، وذلك في محاولة من النظام الإيراني “لتشتيت الانتباه” عن المظاهرات التي تعم البلاد منذ سبتمبر الماضي، على خلفية مقتل الشابة مهسا أميني، على يد “شرطة الأخلاق” في طهران.

وفي ذات السياق، صرح مسؤول أمريكي لشبكة CNN بأن المعلومات الاستخباراتية المشتركة من واشنطن والرياض، تشير إلى أن إيران ربما تخطط لهجوم وشيك على منشآت للطاقة في الشرق الأوسط، وتحديدا في السعودية.

فيما قال مسئول سعودي إن المملكة تبادلت معلومات استخبارية مع الولايات المتحدة عن هجوم محتمل، لكنه لم يذكر مزيد من التفاصيل.

وتعليقا على التقارير، قال المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاجون" باتريك رايدر "لن أتحدث عن تفاصيل مستويات حماية القوات.. ما يمكنني قوله هو أننا قلقون من التهديدات في المنطقة.. ونحن في اتصال مستمر مع شركائنا السعوديين حول المعلومات التي قد تكون لديهم".