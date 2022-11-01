إيران تستعد لإرسال صواريخ باليستية لـ روسيا.. وأوكرانيا تعترف بعجزها

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم الثلاثاء، إنه ليس لديه حاليًا دفاع فعال ضد أنواع الصواريخ الباليستية التي تستعد إيران لشحنها إلى روسيا لاستخدامها في حربها ضد أوكرانيا.

قال يوري إينات، المتحدث باسم قيادة القوات الجوية الأوكرانية، إن “مدى الصواريخ الباليستية الإيرانية التي يتم توفيرها، مع أحدهما يبلغ مدى 300 كيلومتر والآخر 700 كيلومتر، سيسمح للقوات الروسية بضرب أي مكان داخل أوكرانيا”.

وقال إينات في مؤتمر صحفي في كييف: “هناك احتمال كبير بأن يتم تسليمها إلى الشمال فوق الحدود الأوكرانية، حيث يمكن إطلاقها لتهديد أوكرانيا بأكملها”.

وفي وقت سابق من اليوم، ذكرت شبكة “ سي إن إن” الأمريكية، أن إيران تستعد لإرسال ما يقرب من 1000 سلاح إضافي، بما في ذلك صواريخ باليستية قصيرة المدى أرض-أرض والمزيد من الطائرات الهجومية بدون طيار لروسيا لاستخدامها ضد أوكرانيا.

وردا على سؤال عما إذا كانت القوات المسلحة الأوكرانية مستعدة للدفاع ضد هذه الأنواع من الصواريخ الباليستية الإيرانية، أجاب إينات بأنها “ستتخذ جميع الإجراءات ووسائل الحماية ضد هذه الصواريخ بقدر ما تستطيع”.

ومع ذلك، حذر المسؤول الأوكراني من أنه “ليس لدي أوكرانيا حاليًا دفاع فعال ضد هذه الصواريخ. من الممكن نظريًا إسقاطهم، لكن من الصعب جدًا القيام بذلك بالوسائل المتوفرة لدينا حاليًا”.

وأضاف: “لدينا دفاع جوي وليس دفاع صاروخي”.

وقال إينات إنه يعتقد أن روسيا ترسل صواريخ باليستية إيرانية لتعزيز إمداداتها المتناقصة من صواريخ إسكندر إم الروسية الصنع.

وأضاف: “من الواضح أن هذه الصواريخ تأتي إليهم لتكملة مخزون صواريخ “إسكندر”، لأنهم في الواقع ينفدون من اسكندر”.