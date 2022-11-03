بعد إصابتها بالإعياء في المدرسة .. وزير التعليم يزور طالبة ههيا بالمستشفى

حرص الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على الاطمئنان على حالة الطالبة هنا أشرف محمد محمد شحاتة، الطالبة بمدرسة الجلاء الابتدائية بإدارة ههيا التعليمية، والتي أصيبت بحالة إعياء شديدة خلال اليوم الدراسي وتم نقلها إلى مستشفى جامعة الزقازيق لتلقي العلاج اللازم، واتخاذ الإجراءات تجاه المقصرين.

جاء ذلك بحضور محمد فؤاد الرشيدي مدير المديرية، و محمد رمضان وكيل المديرية، وعدد من قيادات المحافظة وجامعة الزقازيق.

وعلي جانب اخر فقد تفقد الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، سير العملية التعليمية بعدد من مدارس محافظة الشرقية حيث تفقد مدرسة الشهيد عمرو شبل فرحات الرسمية للغات، ومدرسة الناصرية الإعدادية بالزقازيق.

جاء ذلك بحضور الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب محافظ الشرقية، والمهندسة لبنى عبد العزيز نائب محافظ الشرقية، والمهندس محمد فؤاد الرشيدي وكيل اول وزارة التربية والتعليم بالشرقية، ومحمد رمضان وكيل المديرية.

وخلال الجولة استمع الوزير الي الطلبة والطالبات وتعرف علي الأنشطة الطلابية ووجه بضرورة الإهتمام بالطلاب والارتقاء بالعملية التعليمية.