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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

إحدي المعجبات لـ حسن الرداد: بحبك.. والأخير يرد مازحًا: هبعتها لـ إيمي

حسن الرداد
حسن الرداد

نشر الفنان حسن الرداد مقطع فيديو طريف له مع الجماهير، من داخل السينما أثناء عرض فيلمه الجديد “تحت تهديد السلاح”، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “انستجرام”.

وعبر الجماهير عن مدي حبهم للفنان حسن الرداد، وتعالت الهتافات من داخل صالة السينما لإحدي المعجبات قائلة: “بحبك يا حسن”، ليلتفت لها حسن الرداد ورد مازحًا: “استني ابعتها لـ إيمي”.

تحت تهديد السلاح يتصدر شباك التذاكر في أول أيام عرضه بالسينما

حسن الرداد يروج لفيلمه الجديد تحت تهديد السلاح .. شاهد

وتمكن فيلم تحت تهديد السلاح للفنان حسن الرداد من تصدر شباك التذاكر ليلة امس ، والتي شهدت الليلة الاولي لعرضه . 

حيث حقق فيلم تهديد السلاح 159,537 جنيه في اول أيام عرضه في السينمات المصرية ، ليتصدر الايراد اليومي ، بينما جاء في المركز الثاني فيلم فضل ونعمة بطوله ماجد الكدواني وهند صبري . 

وكان قد انطلق العرض الأول لـ تهديد السلاح في دبي وسط حضور ابطاله و حضور اعلامي وجماهيري مميز الفيلم من تأليف ايمن بهجت قمر و اخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطوله حسن الرداد ومي عمر و بيومي فؤاد وشيرين رضا و عمرو عبد الجليل وعباس أبو الحسن.

الفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج محمد عبد الرحمن حماقي وبطولة حسن الرداد مي عمر وشيرين رضا وعمرو عبد الجليل وبيومي فؤاد وأحمد بدير وعباس ابو الحسن هذا ومن المقرر ان يكون العرض الثاني بعد غدا بالرياض ثم جدة  ليعود اسرة الفيلم بعدها للاحتفال بانطلاق بمصر.

روج الفنان حسن الرداد لفيلمه الجديد "تحت تهديد السلاح " عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

ونشر حسن الرداد بوستر فيلمه الجديد “ تهديد السلاح ” عبر خاصية استورى بموقع انستجرام .

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