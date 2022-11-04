أثار الجدل.. ما سبب انقلاب عامل النظافة على أحمد العوضي؟.. فيديو جراف

عقب إثارة عامل النظافة صاحب واقعة الكشري ؛ للجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي ، رغم ما كان يتمتع به في البداية من تعاطف، بدأت مرحلة جديدة من التشكيك في حقيقة الفيديو الذي انتشر له، أثناء طرده من مطعم الكشري ، ربما بسبب مواقفه المتعاقبة التي استغل فيها الترند .



ظهر عامل النظافة صاحب واقعة الكشري ، في برنامج تواصل على قناة صدى البلد2، ليطلق العديد من التصريحات المثيرة.



العوضي مش بيرد على تليفوني

وقال عامل النظافة صاحب واقعة الكشري إن الفنان أحمد العوضي توقف عن الرد على هاتفه، ولم يتواصل معه منذ التقى به في أحد المطاعم، وتناول معه وجبة أسماك تكريما له بعد فيديو طرده من المطعم الشهير.

وأضاف عامل النظافة صاحب واقعة الكشري أن أحمد العوضي وعده بمساعدته في إنهاء أزمة رخصة القيادة الخاصة به، لكنه حتى الآن لم يساعده في أي شيء، مشددا على أنه يرد مرة ويكنسل مرة.

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