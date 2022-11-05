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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مغشوشة بالقشطة.. المقادير والخطوات

بسبوسة مغشوشة
بسبوسة مغشوشة

يفضل بعض السيدات إعداد أصناف كثيرة من الحلويات بالمنزل فإذا كنت من ضمن هؤلاء يمكنك إعداد كل ما لذ وطاب لأفراد أسرتك لذلك يقدم الشيف حسن طريقة عمل مغشوشة بالقشطة. 
 

المقادير لعمل مغشوشة بالقشطة

 

1 كغ كنافة
300 غ (¼1 كوب) قشطة بقرية مغلية
400 غ (⅔1 كوب) سمنة مذابة
100 غ (1 كوب) فستق مجروش
للقطر:
400 غ (2 كوب) سكر
150 مل (⅔ كوب) ماء
2 ملعقة صغيرة عصير ليمون
 

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طريقة عمل مغشوشة بالقشطة

للقطر:


نخلط في طنجرة صغيرة السكر مع الماء ونحرك قليلاً.
نضع الطنجرة على نار متوسطة حتى يغلي الماء، نخفف النار ونتركه يغلي لمدة دقيقة، ثم نضيف الليمون مع التحريك ونغليه لدقيقة أخرى مع التحريك.

للمغشوشة:


نقوم بفرك أوراق الكنافة حتى تتفرق الخيوط.
نفرد ورقة كنافة بشكل مستطيل ونوزع 100غ قشطة على طرفها بشكل طولي ثم ننثر 2 ملعقة طعام فستق مجروش الى جانب القشطة.
نطوي بداية ورقة الكنافة الى الداخل ثم نلفها بشكل مائل حتى تصبح اسطوانية الشكل ونطوي نهايتها أيضاً الى الداخل، ثم ننقلها الى صينية فرن.

نكرر العملية على بقية أوراق الكنافة.
نسكب السمنة في صينية الفرن ونضعها في الفرن المسخن مسبقاً للدرجة 220 لمدة 15 دقيقة مع تدوير الصينية من حين لاخر.

نصفي الصينية من السمنة.
نقلب اسطوانات المغشوشة على الوجه الاخر بمساعدة صينية فرن أخرى ونسكب فوقها السمنة التي صفيناها.
نعيد المغشوشة الى الفرن لمدة 10 دقائق مع تدوير الصينية من حين لاخر.
نقطع المغشوشة الى قطع بسماكة 3سم ونسكب فوقها القطر البارد ونقدمها.

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