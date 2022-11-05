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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

قفلوا البوابات بدري.. الأمن يتدخل لحل أزمة الجمهور في حفل ويجز| فيديو

ويجز
ويجز

حالة من الجدل اشعلت مواقع التواصل الاجتماعي بعد تداول فيديوهات لـ جمهور مغنى الراب ويجز ، توضح عدم قدرتهم على دخول الحفل بسبب غلق البوابات بالرغم من امتلاكهم التذاكر . 

 

وقالت احدى معجبات  مغنى الراب ويجز فى فيديو: “ احنا دافعين 2400 جنيه ومش عارفين ندخل الحفل وفى عشرات الجمهور معاهم التذاكر ومش عارفين يدخلوا والحفل بدأ بدرى عن معاده وأغلقت البوابات ، مفيش تنظيم ولا ادارة. شكرا ياويجز ”.

 

وبسبب التجمع الكبير من الجمهور على البوابات قام الامن بـ فتحها والسماح لهم بالدخول حتى لمن لا يمتلك تذكرة . 

 

و أحيا مغني الراب ويجز، حفلا اليوم في مركز المنارة للمؤتمرات الدولية في التجمع الخامس، ورفع الحفل شعار كامل العدد.

وقدم ويجز، عددا من الأغاني الخاصة به والتي يحبها الجمهور.

وطرحت التذاكر بثلاثة فئات، Regular بسعر 350 جنيها، Fan Pit بسعر 550 جنيها، VIP بسعر 1200 جنيه.

ويعد هذا الحفل تطورا كبيرا لشكل وأفكار وتنفيذ الحفلات الموسيقية في مصر، مستعينا فيه بأحدث التكنولوجيا العالمية، التي تجعل الجمهور في قلب الحدث مستمتعا بكل تفاصيله الدقيقة المصممة باحترافية وإتقان.

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