إهداء نسخة من إصدارات مهرجان الإسكندرية إلى مكتبة مركز الثقافة السينمائية

أهدي الناقد السينمائي الأمير أباظة، نسخة من إصدارات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، إلي مكتبة مركز الثقافة السينمائية التابعة للمركز القومي للسينما برئاسة المونتيرة منار حسني.

وأثني خلال زيارته للمكتبة علي التنوع الكبير للكتب والمراجع السينمائية بالمكتبة، حيث إنها تشكل ارثاً ثقافيا هاما والتي بدورها تؤرخ للتراث السينمائي المصري والعالمي حيث إنها تضم آلاف الكتب السينمائية والأدبية العريقة.

حضر حفل التوقيع، المونتيرة منار حسني رئيس المركز القومي للسينما والكاتبة أمل عبد المجيد مدير عام الثقافة السينمائية ومدير التصوير د. سمير فرج ومدير التصوير محمود عبد السميع والمخرج أشرف فايق والناقد السينمائي أحمد سعد الدين وسيد الإسكندراني نائب رئيس تحرير جريدة الجمهورية الذين أشادو بدورهم بالمكتبة التراثية العريقة التي تأسست عام ١٩٧٢ بمركز الثقافة السينمائية.