الأمير أباظة: 90 فيلما شارك بمهرجان الإسكندرية فى دورة اضحك من القلب

أقيم اليوم حفل ختام الدورة 38 من مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط، برئاسة الناقد الأمير أباظة، وبحضور الفنان محمود حميدة الذي تحمل الدورة اسمه، وعدد كبير من نجوم الفن والإعلام.

وبدأ الحفل الذي قدمته الفنانة هبة عبد الغني، بإستعراض فني بعنوان "تتر النهاية"، وحصل علي إشادات الحضور.

وألقى الناقد الأمير أباظة رئيس المهرجان كلمة استعرض فيها ما شهده المهرجان خلال الأيام الماضية بالدورة 38 قال فيها:" شارك معنا في دورة هذا العام ٢٩ دولة منها ٢٣ دولة من البحر المتوسط، وعرض ٩٠ فيلم، واستمرت مسابقة السيناريو للدورة التاسعة علي التوالي، وفي دورة هذا العام احتفينا بالكوميديا، وحصل علي وسام البحر المتوسط المخرج الكبير محمد عبد للعزيز، كما تم منح وسام الاستعراض للفنان سمير صبري، وتم تكريم مجموعة من نجوم الكوميديا منهم سعيد حامد والنجمة دنيا سمير غانم، وذلك فى اطار شعار "اضحك من القلب" كما تم تكريم الإعلامي إمام عمر، وفي هذه اللحظة أشكر كل من دعم المهرجان ووقف بجانبها.

استعراض تتر النهاية يزين ختام مهرجان الإسكندرية

وحضر حفل الختام كل من إلهام شاهين ومحمود حميدة و شيرين والدكتور خالد عبد الجليل مستشار وزير الثقافة لشئون السينما نيابة عن الدكتورة نفين الكيلانى وزيرة الثقافة.

شيرين ومحمود حميدة.. توافد نحوم الفن على ختام مهرجان الإسكندرية

توافد عدد من صناع ونجوم الفن على ختام فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط.

وحرص على التوافد كل من محمود حميدة الذي تحمل الدورة أسمه، خيري بشاره، هبة عبد الغني، شيرين المتزوجون.

الفيلم الجزائري "سولا" يفوز بجائزة أفضل فيلم بمهرجان الإسكندرية السينمائي

أعلنت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي لدول البحر المتوسط برئاسة الناقد الأمير أباظة، عن جوائز لجنة تحكيم مسابقة الفيلم الطويل بالدورة 38 من المهرجان، ويرأس لجنة تحكيم المسابقة المخرج خيري بشارة، وتضم في عضويتها المخرج ميروسلاف مانديتك (البوسنة والهرسك)، والمخرج بريس كوفين (فرنسا)، والمخرجة جوليانا جامبا، والفنان أحمد الأحمد (سوريا).

وحصد جائزة أحسن فيلم بالمسابقة فيلم "سولا" للمخرج صلاح إسعاد الجزائر، وتدور الأحداث حول سولا وهي أم يطردها والدها من منزل العائلة لتجد نفسها ورضيعها بلا مأوى، تحاول سولا إيجاد مكان آخر آمن فتضطر أن تقضى الليل وهى تنتقل من سيارة إلى أخرى مع عدة أشخاص وطوال ليلة مليئة بالأحداث بين طرق الجزائر، تحاول سولا أن تغير مصيرها ولكن للقدر رأى آخر.