بقوة 1000 حصان .. شيفروليه كمارو من الستينيات |صور

تمتلك النسخة شيفروليه كمارو سمعة طيبة وتاريخ طويل بين محبي عالم السيارات، وعندما يتعلق الامر بموديلات 1969 فيبدو أننا نقف امام أحد السيارات الكلاسيكية المميزة، والتي نالت إعجاب شركة Ringbrothers المتخصصة في مجال تعديل السيارات، لتضع بعض اللمسات الساحرة لتلك النسخة وتظهر مجددًا في ثوب جديد.

شيفروليه كمارو 1969 المعدلة

تعديلات مميزة للنسخة الكلاسيكية شيفروليه كمارو 1969

أطلقت شركة Ringbrothers على النسخة المعدلة من شيفروليه كمارو اللقب "STRODE"، بل عملت على اجراء العديد من الترقيات لها، سواء كانت تتعلق بالقوة الفنية، أو الطلاء الخارجي للسيارة، أو الإطلالة الداخلية ومقصورة القيادة.

شيفروليه كمارو 1969 المعدلة

حصلت السيارة المعدلة STRODE على محرك سوبرتشارجد طراز V8، يستطيع أن ينتج قوة قدرها 1.010 حصانا، بينما تنتقل السرعة إلى منظومة الدفع من خلال ناقل حركة مانيوال Bowler Tremec T-56 Magnum يتكون من 6 سرعات.

شيفروليه كمارو 1969 المعدلة

وحصلت السيارة شيفروليه كمارو المعدلة STRODE على إطارات ميشلان بايلوت سبورت 4S، و مكابح Baer، بالاضافة إلى انظة تعليق FAST TRACK المستقلة، مع طلاء خارجي باللون الابيض المميز BASF Glasurit Ghost White، واطلالة المصابيح الامامية الدائرية، مع مشتت للهواء بالناحية الامامية، وسقف باللون الاسود.

شيفروليه كمارو 1969 المعدلة

وتضم السيارة المعدلة STRODE مقصورة داخلية انيقة تحتوي على جلد من اللون البني المائل للبرتقالي، بالاضافة إلى كسوة للمقاعد بطراز كلاسيكي، مع نظام صوتي JL Audio، وخاصية Vintage Air Gen IV التي تتحكم في المناخ، بالاضافة إلى شاشة عدادات رقمية طرازDakota Digital.