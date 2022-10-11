سيارة الرجل الحديدي .. تسلا S تخطف الأنظار بتعديل مميز | صور

تشارك تسلا بعدد كبير من السيارات الكهربائية المتطورة، والتي تلاقي انتشارًا واسعًا داخل أسواق السيارات العالمية، نسبة إلى التقنيات الحديثة والتي تواكب العصر، إلى جانب التصميمات الهيكلية الخاصة بكل طراز ومنها النسخة تسلا S من فئة السيدان.

سيارة الرجل الحديدي .. تسلا S تخطف الانظار بتعديل مميز

وظهرت السيارة تسلا S بتعديل فريد من نوعة، بعد ان رصدت في احد الشوارع الفرنسية وهي بمنطقة الانظار، حيث اثارت ضجة كبيرة لما تمتلكة من تعديل خاطف للانظار على طريقة الرجل الحديدي IRON MAN.

سيارة الرجل الحديدي .. تسلا S تخطف الانظار بتعديل مميز

اعتمدت السيارة على هذه الشخصية الخارقة في تصميمها الخارجي، حيث دعم هيكل السيارة بنفس الاطلالة المستوحاة من الرجل الحديدي، من خلال الألوان المستخدمة والتي تجمع بين الاحمر الناصع بتداخل اللون الذهبي والأزرق إلى جانب اللمسات الفضية.

سيارة الرجل الحديدي .. تسلا S تخطف الانظار بتعديل مميز

وتحمل السيارة تسلا S المعدلة مصابيح امامية تتسم بالشراسة تعمل بتقنية LED، مع اقواس نصف دائرية تزين اعلى منطقة العجلات، في اطلالة اشبه بالدرع، بالاضافة إلى غطاء محرك معاد تصميمه، وانابيب عادم خلفية بشكل مزدوج.

القدرات الفنية للسيارة تسلا S موديل 2022

يذكر ان السيارة تسلا S تقدم بحزمة من القدرات الفنية ومنها محرك بقوة 670 حصانا، واخر بقوة 1020 حصانا، مع سرعة قصوى تتراوح بين 250 و 322 كيلومتر في الساعة، ومن خلال تلك الامكانيات الفنية تستطيع السيارة أن تنطلق من وضع السكون 0 وصولاً إلى 100 كم/ساعة في مدة تترواح بين 3.2 و 2.1 ثانية.