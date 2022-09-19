تسلا تحتفل برقم قياسي جديد لمصنعها في تكساس

احتفلت شركة "تسلا" الأمريكية برقم قياسي جديد تحققه وهو تصنيع 10 آلاف سيارة كهربائية من طراز تسلا موديل Y في مصنع جيجا تكساس، منذ أن دخلت سلسلة الإنتاج في الموقع بتاريخ أبريل 2022.

شاركت "تسلا" صورة من الاحتفال بهذا الانجاز الصغير والمهم في الوقت نفسه على مواقع التواصل الاجتماعي الرسمية لها، وأرفقت مع تغريدة تويتر عبارة "تم تصنيع 10 آلاف نموذج Y في جيجا تكساس حتى الآن".

أفادت تقارير إخبارية أن تسلا رفعت الإنتاج إلى ألف نموذج أسبوعيا من تسلا موديل Y في جيجا تكساس، كما أن قدرة التصنيع نموذج Y أصبحت أعلى من 250 ألف وحدة سنويًا ، ومن المحتمل أن تزيد بمقدار 5 أضعاف على الأقل لتصل إلى 5 آلاف وحدة في الأسبوع.

يبدو أن العامل الرئيسي الذي يحد من وصول تسلا لأهدافها الرئيسية الخاصة بتكثيف الإنتاج لأقصى حد ممكن للنموذج Y في مصنع تكساس هو توافر خلايا البطارية الأسطوانية الجديدة كليًا من النوع 4680 الخاصة بالبطاريات الهيكلية. لهذا السبب ، في وقت سابق من هذا العام، بدأت تسلا في إنتاج الطراز Y المضمن بخلايا بطاريات من نوع 2170 (وحزم بطارية غير هيكلية). يتم إنتاج كلا النوعين بالتوازي.

مرور فترة زمنية كافية كفيلة أن نعرف ما إذا كان مصدر البطارية 4680 يتحسن بدرجة كافية لزيادة الإنتاج بشكل كبير.

وصل مصنع فريمونت Fremont إلى إنتاج مليوني وحدة في يوليو الماضي سواء من الطراز تسلا S ، و تسلا X ، و تسلا موديل 3 ، وتسلا موديل Y ، بينما تجاوز مصنع جيجا شنغهاي مليون وحدة في أغسطس وهو المسؤول عن إنتاج طراز تسلا موديل 3 وتسلا موديل Y.