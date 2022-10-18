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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

سيارات

تويوتا فورتشنر GR سبورت بتعديل يتحدى الطرق الوعرة |صور

السيارة تويوتا فورتشنر GR
السيارة تويوتا فورتشنر GR سبورت

تقدم شركة تويوتا عملاقة تصنيع السيارات اليابانية، العديد من الطرازات القوية، ومنها النسخة الشهيرة فورتشنر، والتي ظهرت بتعديل مميز من بالفلبين، بعد تعاون مشترك مع احد المخصصين في هذا المجال، و أوتو بوت أفرود PH، لتظهر بصورة اقرب إلى السيارات العسكرية التي تتسم بالصرامة.

 تويوتا فورتشنر GR سبورت

دعمت السيارة تويوتا فورتشنر GR سبورت بمكابح من AP Racing، بالاضافة إلى جنوط KMC Grenade Crawl حيث يبلغ قياسها 20 بوصة، مع اطارات Nitto Mud Extreme ذات نقوش بارزة وغائرة واضحة، حيث يبلغ قياسها نحو 35 بوصة.

 تويوتا فورتشنر GR سبورت

وتمتعت السيارة تويوتا فورتشنر GR سبورت بحماية سفلية ARB، مقدمة ذات ملامح حادة، حيث تضم مصابيح أمامية عدوانية المظهر، وغطاء للمحرك معاد تصميمة بلمسات تضم حزمة من الفتحات الهوائية، ومجموعة من الاضاءة الامامية، مع تعديل من Unicorn برفع نظام التعليق بنسبة 152 مم.

 تويوتا فورتشنر GR سبورت

وظهرت السيارة تويوتا فورتشنر GR سبورت بمرايات جانبية باللون الاسود اللامع، تضم اشارات ضوئية، ونظام عادم باطلالة رياضية TRD، إلى جانب شبكة علوية متعددة الاستخدام، وبعض اللمسات الخلفية التي تعزز من مظهر السيارة الرياضي، مع عتبات جانبية لسهولة صعود قمرة القيادة.

 تويوتا فورتشنر GR سبورت

وجاءت قمرة القيادة بمقاعد رياضية مميزة، تجمع بين الجلد الاحمر الفاخر وتداخل من اللون الاسود، أما عن القدرة الفنية للسيارة فتستمد قوتها من محرك بسعة 2800 سي سي، تيربو ديزل، بقوة 201 حصانا، مع عزم اقصى للدوران يبلغ 369 نيوتن/متر، مقترن بناقل سرعات أوتوماتيكي الاداء.

 تويوتا فورتشنر GR سبورت
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