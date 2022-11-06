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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

البحث العلمي تعلن عقد ندوة بعنوان ” الذكاء الإصطناعي ومستقبل التغير المناخي ”.. غدا

أكاديمية البحث العلمى
أكاديمية البحث العلمى

اعلنت أكاديمية البحث العلمية والتكنولوجيا تحت رعاية الدكتور محمود محمد صقر رئيس أكاديمية البحث العلمى التكنولوجيا وفى إطار أعمال قطاع المجالس النوعية – مجلس بحوث الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن عقد  ندوة  بعنوان ” الذكاء الإصطناعي ومستقبل التغير المناخي ”.

 

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واوضحت الأكاديمية أن الندوة تعقد غدا الإثنين الموافق 7/11/2022 حضوريًا بقاعة المؤتمرات الرئيسية بالدور الثالث بمبنى أكاديمية البحث العلمى والتكنولوجيا .


وتهدف الندوة إلى التعرف على المخاطر الأمنية المتعلقة بالمناخ وتأثيرات التغير المناخي على الأمن العام، وكذلك التعرف على تغيرات المناخ والتهديدات المتصاعدة للأمن القومي وعرض العلاقة بين التغير المناخي والموارد الطبيعية والأمن الإنساني والتأثيرات المجتمعية والآثار المتتالية لتأثير تغير المناخ على الأمن الغذائي وأمن الطاقة والأمن الإجتماعي والإنساني، وسيتم عرض دور التكنولوجيا الناشئة ومنها الذكاء الإصطناعي في تعزيز استراتيجية العمل المناخي، ولمزيد من المعلومات.

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