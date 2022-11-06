بعد خضوعها لـ عمليات تجميل.. أول ظهور لـ جويل ماردينيان|شاهد

شاركت خبيرة التجميل جويل مردينيان متابعيها صورا جديدة من أحدث جلسة تصوير عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، وهو أول ظهور لها بعد خضوعها لآخر عملية تجميل قامت بها.

وتألقت الإعلامية اللبنانية بإطلالة لافتة ومثيرة ، مرتدية فستان جرئ باللون الأحمر النارى ذات فتحة من الساق من الامام ومكشوف الأكتاف والصدر.

وكان الفستان من تصميم مصمم الازياء العالمى ،مرمر حليم، وتعرض الفستان لبعض الانتقادات من متابعيها بأن التصميم جرئ.

ومن الناحية الجمالية ، اعتدت على وضع المكياج الصاخب من الألوان الجريئة ، وقامت برفع شعرها الاشقر.

بعد مرور أشهر عن العملية التي أجرتها جويل مردينيان في وجهها HOLLYWOOD LIFT وتحدثت عنها خلال برنامجها الواقعي على شاهد جويل بلا فلتر" ، عادت جويل لتشارك رحلتها عبر فيديو وثقت فيه التطورات وعبرت عن سعادتها بالنتيجة التي وصلت إليها اليوم.

كما أشارت بأن "معظم النجمات في هوليوود قاموا بهذه الجراحة بما فيهم كيم كارداشيان ، كلوي، و كورتني ، أنجلينا جولي والعديد من الممثلين ولكن للأسف لم يفكر أي منهم بمشاركة التفاصيل وأسرار جمالهم مع محبيهم.

وتابعت جويل في رسالتها "أحب أن أكون منفتحة لأنني أحب أن تستفيد النساء الأخريات أيضًا! فكرت في العملية قبل 4 سنوات ولم أتمكن من إزالة الفكرة من ذهني ، أخيرًا بعد عامين قمت بها! كان شفائي سريعًا على الرغم من أن الجراحة استغرقت 10 ساعات. عانيت من تورم في أول 4 أيام ثم رأيت النتائج وكنت سعيدة ومرتاحًة".