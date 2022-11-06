عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الشباب والرياضة بأسوان تختتم برنامج "سفراء ضد الفساد"

جانب من الفعاليات
جانب من الفعاليات بأسوان

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة فعاليات البرنامج القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة،  تحت شعار "سفراء ضد الفساد" .

كانت قد أقيمت الفعاليات بمدرسة المستقبل بمدرستى أسوان الثانوية بنات والتجريبية بمحافظة أسوان، بمشاركة 30 من طلائع المحافظة، وتم التدريب على أهم مبادئ البرنامج " الغش، الشائعات، العنف، التحرش، التأمين الإلكتروني " ، تمهيدا للوصول لمرحلة المبادرات.

مصرع طالبة تحت عجلات القطار في أسوان

حياة كريمة تواصل إنجازاتها بقرى أسوان

تنمية القدرات 

ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى تحقيق نتائج أفضل والحفاظ على الاستمرارية والاستدامة عن طريق كوادر حقيقة من الطلائع، وتنمية قدراتهم وتكوين شخصياتهم، وإعداد قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعاتهم.

كما يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية بالدولة المصرية. 

وكان قد أكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه بالتزامن مع إنطلاق أولى فعاليات قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ إستمرت منصة أسوان لتغيرات المناخ، أنشطتها التوعية بالقضية و الترويج للقمة العالمية فى ظل أن العالم أصبح ينظر حالياً إلى مصر كنموذج يحتذى به فى المنطقة والقارة الإفريقية، وبالتالى جاء إختيار مصر لتستضيف بالنيابة عن دولة القارة الإفريقية قمة المناخ الحدث المناخي الابرز على مستوى العالم. 

محافظ أسوان: إزالة مخالفة تعدي بأبو الريش وأعمال النظافة والصيانة للمياه بالسيل الجديد

ترسم لوحات فنية.. شاهد| الطيور المهاجرة في أسوان تخطف أنظار السائحين

أنشطة متنوعة

وقال أبو كنيز أن منصة أسوان للتغيرات المناخية بالتزامن مع إنطلاق قمة المناخ نظمت جولات ولقاءات فردية و جماعية مع المواطنين فى هذا الشأن للتعريف بقضية تغيرات المناخية، وتلاوة و شرح والتوقيع على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية بعدد من قرى ومدن المحافظة بداية من قرية الرديسية قبلى بمركز إدفو شمال المحافظة، بإشراف من عبد الكريم محمدين عضو المنصة. 

 وفى بيان للمنصة تم تنظيم نشاط رياضى وتوعوى بالتعاون مع فريق المرشد المناخى بجامعة اسوان، بملعب نادى أشعة الشمس بمدينة كوم امبو ، بمشاركة أحمد إبراهيم عابدين، وفارس عبد العاطى أعضاء فريق المرشد المناخى بكلية التربية النوعية. 

وقد تضمنت الفعاليات تنظيم مباريات لكرة القدم تخللها أنشطة توعوية حول تغير المناخ وآثاره السلبية و كيفية التكيف معه و دور الشباب عامة وطلاب الجامعة خاصة فى هذا الأمر.

أسوان اخبار محافظة اسوان محافظة أسوان الشباب والرياضة اخبار المحافظات

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحق بيع| قفزة كبيرة في أسعار الذهب.. وعيار 21 يرتفع 109 جنيهات

حذفه فورا| عمر كمال ينشر فيديو بالخطأ مع طليقة أحمد الفيشاوي.. شاهد

محدش يضحك عليكم.. شوبير يفجر مفاجأة حول الحجز على أرصدة الزمالك بالبنوك

احتمال يسافر بره.. شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ وليد سليمان

تطور مفاجئ.. موعد انتهاء عقوبة إيقاف كهربا في أزمة غرامة الزمالك

صلاح يقلص الفارق مع هالاند.. ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي

ارتفاع سعر الذهب بالتعاملات المسائية.. وعيار 21 صدمة

الحق اشتري الذهب| الجرام بـ 815 جنيه فقط اليوم الأحد 6 نوفمبر 2022

موضوعات متعلقة

مصرع شخص وإصابة 3 فى انقلاب سيارة على مفارق توشكى بأبوسمبل

مصرع طالبة تحت عجلات القطار في أسوان

أسوان تواصل تصدرها للمركز الأول للإستفادة من قروض التنمية المحلية بإجمالي 228مشروعا

حياة كريمة تواصل إنجازاتها بقرى أسوان

محافظ أسوان: انعقاد مؤتمر المناخ يعكس المكانة الدولية لمصر

تعليم أسوان تشارك فى ورشة تعزيز شراكة وروابط العمل بالعين السخنة

مصرع شخصين وإصابة 3 آخرين فى حادث تصادم سيارتين بأسوان

رئيس منصة المناخ بأسوان: مصر نموذج لقيادة القارة خلال قمة cop27

ترشيحاتنا

غادة والي لـ صدي البلد: هذه جرائم دولية في حق المناخ والبيئة|خاص

أبو العينين: العاصمة الإدارية الجديدة تمثل 3 أضعاف القاهرة

لتجنب الضريبة وتكاليف الصيانة.. كيفية ترخيص السيارة الكهربائية

أعمال عدائية وظروف مناخية.. أوكرانيا: انخفاض مساحة زراعات الحبوب بنسبة 40٪

سفير تركيا لـ «صدى البلد»: نشارك بأكبر جناح في قمة شرم الشيخ للمناخ

سوق المستعمل.. شيفروليه أوبترا بـ 200 ألف جنيه | تفاصيل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من أحلى؟.. كاورل سماحة تصدم جمهورها بفقدان وزنها برفقة أنغام |شاهد

أفلست بسبب العمليات.. غادة إبراهيم تصدم الجمهور بصورها قبل وبعد التجميل |شاهد

بعد كشف حقيقة تعرضها للضرب..ابنة شيرين عبد الوهاب تثير الجدل بإطلالة جريئة

إطلالة جريئة ..ابنة ماجد المصرى تثير ضجة بعد خلعها الحجاب

فيديو

آخرها في الهند.. مشاهد تحبس الأنفاس لانهيار جسور حول العالم

قرار مهم من التربية والتعليم حول أعمال السنة للصفين الأول والثاني الثانوي

شاهد تغطية حية من المنطقة الزرقاء بشرم الشيخ.. ساحة نشطاء البيئة في COP27

مش هشهرها ومبحبش قلة الأدب.. خناقة مايان السيد وياسمين عز..ورأى إيناس الدغيدي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

المستشار أسـامة الصعيدي

مصر في القمة يا دعاة التخريب

نجاة عبد الرحمن

عبيد الإخوان "9"

كريمة أبو العينين

لأنها مصر

د.محمد داوود

حب الأوطان من الإيمان

هند عصام

مرنبيتاح .. الملك العجوز

إلهام أبو الفتح

قمة إنقاذ الأرض

سالي حجازي

حرب السوشيال ميديا

د جمال عبد ربه

الوطن.. البيت والمصير

اﻟﻤﺰﻳﺪ