الشباب والرياضة بأسوان تختتم برنامج "سفراء ضد الفساد"

اختتمت وزارة الشباب والرياضة ممثلة فى الإدارة المركزية لتنمية النشء من خلال الإدارة العامة للبرامج والأنشطة فعاليات البرنامج القومى لترسيخ المفاهيم الصحيحة والموضوعية لسبل مكافحة الفساد وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تحت شعار "سفراء ضد الفساد" .

كانت قد أقيمت الفعاليات بمدرسة المستقبل بمدرستى أسوان الثانوية بنات والتجريبية بمحافظة أسوان، بمشاركة 30 من طلائع المحافظة، وتم التدريب على أهم مبادئ البرنامج " الغش، الشائعات، العنف، التحرش، التأمين الإلكتروني " ، تمهيدا للوصول لمرحلة المبادرات.

تنمية القدرات

ويهدف البرنامج إلى الوصول إلى تحقيق نتائج أفضل والحفاظ على الاستمرارية والاستدامة عن طريق كوادر حقيقة من الطلائع، وتنمية قدراتهم وتكوين شخصياتهم، وإعداد قيادات قادرة على إدارة أنفسهم ومجتمعاتهم.

كما يهدف إلى تنمية الوعي لدى النشء، وترسيخ مبادئ مواجهة الفساد المجتمعي، والتأكيد على ترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية المجتمعية بالإضافة إلى السعي نحو التقدم والدفع بعجلة التنمية بالدولة المصرية.

وكان قد أكد الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الإتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، أنه بالتزامن مع إنطلاق أولى فعاليات قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ إستمرت منصة أسوان لتغيرات المناخ، أنشطتها التوعية بالقضية و الترويج للقمة العالمية فى ظل أن العالم أصبح ينظر حالياً إلى مصر كنموذج يحتذى به فى المنطقة والقارة الإفريقية، وبالتالى جاء إختيار مصر لتستضيف بالنيابة عن دولة القارة الإفريقية قمة المناخ الحدث المناخي الابرز على مستوى العالم.

أنشطة متنوعة

وقال أبو كنيز أن منصة أسوان للتغيرات المناخية بالتزامن مع إنطلاق قمة المناخ نظمت جولات ولقاءات فردية و جماعية مع المواطنين فى هذا الشأن للتعريف بقضية تغيرات المناخية، وتلاوة و شرح والتوقيع على ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية بعدد من قرى ومدن المحافظة بداية من قرية الرديسية قبلى بمركز إدفو شمال المحافظة، بإشراف من عبد الكريم محمدين عضو المنصة.

وفى بيان للمنصة تم تنظيم نشاط رياضى وتوعوى بالتعاون مع فريق المرشد المناخى بجامعة اسوان، بملعب نادى أشعة الشمس بمدينة كوم امبو ، بمشاركة أحمد إبراهيم عابدين، وفارس عبد العاطى أعضاء فريق المرشد المناخى بكلية التربية النوعية.

وقد تضمنت الفعاليات تنظيم مباريات لكرة القدم تخللها أنشطة توعوية حول تغير المناخ وآثاره السلبية و كيفية التكيف معه و دور الشباب عامة وطلاب الجامعة خاصة فى هذا الأمر.