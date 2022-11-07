احذر .. 3 مخالفات بـ البطاقة الشخصية تغرّمك 100 جنيه

بطاقة تحقيق الشخصية.. إحدى أهم الوثائق الوطنية التى توضح هوية الشخص ومنشأه وجهة عمله ، فضلا عن كونها أحد أهم المستندات التى تستلزمها كافة التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن.

و وضع قانون الأحوال المدنية عدة ضوابط لاستخراجها ، وألزم كل فرد يبلغ الـ 15 عاما من عمره بضرورة استخراجها من السجل المدني المتواجد بأقرب مركز له .

فى هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

عقوبات بطاقة تحقيق الشخصية