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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

احذر .. 3 مخالفات بـ البطاقة الشخصية تغرّمك 100 جنيه

بطاقة شخصية
بطاقة شخصية

بطاقة تحقيق الشخصية.. إحدى أهم الوثائق الوطنية التى توضح هوية الشخص ومنشأه وجهة عمله ، فضلا عن كونها  أحد أهم المستندات التى تستلزمها كافة التعاملات الرسمية وغير الرسمية فى حياة كل مواطن، حيث تدون بها العديد من المعلومات الشخصية الخاصة بالمواطن.

و وضع قانون الأحوال المدنية عدة ضوابط لاستخراجها ، وألزم كل فرد يبلغ الـ 15 عاما من عمره بضرورة استخراجها من السجل المدني المتواجد بأقرب مركز له .

 

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تصل لـ 100 جنيه.. غرامات التأخير في استخراج بطاقة الرقم القومي

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غرامة 500 جنيه على مواليد 2007 للتأخر عن إصدار بطاقة الرقم القومي بعد التعديل الجديد

 

فى هذا الصدد، نص القانون على أنه إذا طرأ تغيير على أي من بيانات بطاقة تحقيق الشخصية للمواطن أو أي من بيانات حالته المدنية وجب عليه أن يتقدم خلال ثلاثة أشهر من تاريخ التغيير إلى قسم السجل المدني الذي يقيم بدائرته لتحديث بياناته.

عقوبات بطاقة تحقيق الشخصية 

 

  • 100 جنيه غرامة في حالة التأخير المواطن عن تجديد الرقم القومي بعد بلوغه 15 سنة .
  • 100 جنيه غرامة في حالة تعامل المواطن بالبطاقة الشخصية المنتهية أمام الجهات والهيئات الرسمية.
  • 50 جنيها غرامة يدفعها المواطن حال عدم تجديد بطاقة الرقم القومي إذا ثبت تغييرها. 

 

بطاقة تحقيق الشخصية قانون الأحوال المدنية الاحوال المدنية السجل المدني البطاقة الشخصية

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